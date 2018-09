Le Piton de la Fournaise est entré en éruption [IMAGES]

[VOLCAN] Selon @ObsFournaise, le #PitondelaFournaise est entré en éruption ce 15/09/18 à 4h25. L'alerte 2-2 du dispositif ORSEC Volcan "éruption en cours dans l'enclos" a été déclenchée. L'accès à l'Enclos Fouqué est interdit. #LaReunion > https://t.co/sOEQcjheRP pic.twitter.com/Z1lRlAIReK — Préfet de La Réunion (@Prefet974) 15 septembre 2018

Images panoramiques

© Capture d'écran des images de la webcam IRT / OVPF Capture d'écran des images de la webcam IRT / OVPF.

Interdictions

L'éruption qui a débuté ce matin aux alentours de 4h25 (début du trémor éruptif) au #PitondelaFournaise se situe en contre bas du cratère Rivals, à environ 500m en aval du Piton Jasmin formé lors de l'éruption du 27/04-01/06 dernier. https://t.co/0f6rwWNKy1 pic.twitter.com/5C1QCoGwQz — Obs Fournaise (@ObsFournaise) 15 septembre 2018

Après ~3h de crise sismique, une éruption a débuté au #PitondelaFournaise le 15/09. L’éruption se situe sur le flanc Sud. L’arrivée du magma en surface a pu être captée par nos webcams vers 4h40 heure locale (0h40 TU). Passage en Alerte 2-2 du Plan Orsec Volcan par la préfecture. pic.twitter.com/NbfRtOaiwp — Obs Fournaise (@ObsFournaise) 15 septembre 2018

Des fontaines de lave

Où voir le spectacle ?

Quatrième éruption en 2018

Le Piton de la Fournaise est une nouvelle fois entré en éruption ce samedi 15 septembre à 4h25. Des fissures ont laissé échappé la lave sur le flanc sud du volcan dans la région du cratère Rivals. L'éruption a lieu dans l'enclos.Elle fait suite à une crise sismique qui a débutée dans la nuit du 14 au 15 septembre. Le trémor volcanique, synonyme d'arrivée du magma à proximité de la surface est enregistré depuis 4h25 environ, indique un communiqué de la préfecture de La Réunion.Les premières images de l'éruption au levée du jour sont visibles grâce à la webcam du Piton de la Fournaise de l'IRT / OVPF. Cliquez ici pour voir les images de l'éruption grâce à cette webcam sur les sites de l'IRT et l'OVPF. Le préfet décidé de déclencher l'alerte 2-2 "éruption en cours dans l'enclos Fouqué" du dispositif spécifique ORSEC. L'accès est interdit au public dans l'enclos Fouqué depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier. Il est également interdit de poser des aéronefs dans la zone du volcan.Selon Philippe Kowalski, directeur adjoint de l'observatoire du Piton de la Fournaise, "l'activité sismique s'est légèrement intensifiée hier en début d'après-midi"."Une crise sismique a débuté à 1h45 cette nuit et à 4h25, nous avons vu apparaître le trémor, signe de l'ouverture de la fissure, explique-t-il sur Réunion La1ère. Puis, à 4h35, nous avons eu les premières images de lave en surface. Actuellement, l'activité se poursuit avec des fontaines de lave".Alors, où faut-il aller pour assister au spectacle ? "L'éruption est observable par le sentier qui se trouve à l'extérieur de l'enclos et qui va vers le Piton de Bert, comme beaucoup d'éruption ces dernières années", remarque Philippe Kowalski, directeur adjoint de l'observatoire du Piton de la Fournaise.Une reconnaissance devrait être effectuée dès que l'éruption sera stabilisée. Il s'agit de la quatrième éruption de l'année. La précédente a eu lieu en juillet dernier.