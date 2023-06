Une fête des goyaviers avec peu de fruits, mais de nombreux visiteurs à la Plaine des Palmistes

La fête des goyaviers s'est ouverte ce samedi 3 juin à la Plaine des Palmistes. Si les visiteurs sont au rendez-vous, le petit fruit rouge lui se fait discret sur les étals. Il est encore dans les vergers. La saison vient de commencer avec beaucoup de retard.

LP / Nakia Dany •

C’est son jour et pourtant il se fait discret. La 33ème édition de la fête des goyaviers a commencé à la Plaine des Palmistes, ce samedi 3 juin. Les visiteurs sont au rendez-vous, en revanche, le petit fruit rouge se fait rare sur les étales. Il est encore dans les vergers.

Une saison tardive avec peu de fruits

Cette année, la saison a démarré avec beaucoup de retard, et elle ne fait que commencer. Habituellement, les premiers fruits se récoltent en mars. Les producteurs sont donc dans leurs exploitations pour effectuer les cueillettes et les goyaviers ne sont pas encore en barquettes sur les étales.

La mairie de la Plaine des Palmistes prévient que "la saison est mitigée". "Les producteurs de l’association Nout’ Goyaviers croulent sous les demandes des coopératives qu’ils ont du mal à livrer".

Cueillette dans les vergers

Pour les visiteurs, le mieux est encore de se rendre dans les vergers pour cueillir les fruits. "On a fait la cueillette ce matin, et ensuite un petit tour à la fête, raconte Danièle qui a acheté de la pâte de goyaviers. On en mangeait dans mon enfance, ça fait tellement longtemps que je n’en ai pas mangé". Carmen aussi a trouvé "de la pâte de goyavier, j’adore ça !" "J’ai fait ma réserve, je peux me lever la nuit pour en manger", sourit Carmen.

Une fête sur plusieurs week-ends

Une soixantaine d'exposants sont présents, contre 120 habituellement. Cette année encore, la fête des goyaviers s’est installée en centre-ville, car des travaux de réhabilitation du stade sont toujours en cours. La place est donc réduite et le nombre d’exposants aussi.

La fête des goyaviers va se dérouler sur tous les week-ends du mois de juin, sauf celui du 17-18 juin, à la Plaine des Palmistes, de 9h à 17h30. Il n'y aura pas de fête foraine cette année.

Fête des Goyaviers juin 2023 • ©Nakia Dany

"L’or rouge"

"C’est l’or rouge pour nous et il est très demandé, remarque Alain Jacques Técher, producteur de goyaviers à la Plaine des Palmistes. D’habitude je fais environ deux tonnes de fruits frais par an, ensuite il y a la gelée, le jus, le coulis… il y a de plus en plus de demandes de goyaviers". Durant la fête, ce producteur effectue environ 15% de son chiffre d’affaire.

Cette année, la saison est marquée par la difficulté à trouver des cueilleurs pour récolter les goyaviers dans les vergers. "On récolte qu’il pleuve ou qu’il vente, ce n’est pas simple", reconnaît Alain Jacques Técher.

Les Miss Mamies

La fête des goyaviers c’est aussi les élections de Miss Mamie de la Plaine et Miss Mamie Goyaviers. Florine Schoch a été élue Miss Mamie de la Plaine des Palmistes et Ange Bador a été élue Miss Mamie Goyaviers.

L’élection de miss Goyaviers clôturera cette saison, le 8 juillet à l’Espace Culturel Guy Agénor.