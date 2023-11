Une "grève contre le chômage" à la Plaine des Palmistes.

La Plaine des Palmistes se mobilise pour les demandeurs d’emploi de longue durée, ce mardi 7 novembre. La ville organisait ce matin "une grève contre le chômage" pour défendre les 1300 demandeurs d’emploi qui y résident. Explications.

Quand des salariés revendiquent des droits pour leurs conditions de travail, ils se mettent en grève. Quand des personnes privés d'emploi revendiquent leur droit au travail, elles font grève aussi. C’est le principe de la "grève contre le chômage" organisée ce mardi 7 novembre, à la Plaine des Palmistes

1300 demandeurs d'emploi à la Plaine

"Nous avons sur la commune environ 1300 demandeurs d’emploi, dont 437 qui sont sans activité depuis plus d’un an, explique Eddy Guichard, chargé de mission à la mairie de la Plaine des Palmistes. L’objectif est de trouver des activités utiles, non concurrentielles à ce qui existe déjà, pour proposer un emploi durable à ces demandeurs d’emploi de longue durée".

Le tourisme et l'agriculture

La commune a l’ambition du zéro chômage longue durée. Selon elle, le projet d’hôtel à ciel ouvert et le projet alimentaire territorial (PAT) peuvent être des fers de lance de la création d’emploi à La Plaine des Palmistes. Ils pourraient permettre la création d’emplois directs et indirects à moyen terme dans les domaines du tourisme, de l’agriculture et du service à la personne.

"Une des activités potentielles est l’agriculture, notamment avec la filière des goyaviers, assure Eddy Guichard, chargé de mission à la mairie de la Plaine des Palmistes. On sait aujourd’hui que l’indépendance alimentaire est un enjeu pour chaque collectivité. Nous avons ce levier là et le levier touristique aussi. Nous allons faire un diagnostic pour en trouver d’autres avec les partenaires de l’insertion professionnelle".

Le droit au travail

La "grève du chômage" est un rendez-vous annuel qui était organisé ce matin pour la huitième fois. Il vise aussi à "alerter et mobiliser contre la privation durable d’emploi et revendiquer le droit d’obtenir un emploi inscrit dans le préambule de la Constitution française", ajoute la mairie de la Plaine des Palmistes.