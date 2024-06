Plus d'une centaine de vols "roulotte" enregistrés sur Saint-Denis depuis le début de l'année

Partager :

Les vols et dégradations sur véhicules se multiplient sur Saint-Denis, des actes de vandalisme en recrudescence qui inquiètent les forces de l'ordre. Depuis le début de l'année elles ont enregistré plus d'une centaine de ces vols "roulotte". Pas plus tard que ce dimanche soir, DJ Phil en a été victime au Moufia.

Michelle Bertil /Géraldine Blandin •

Les forces de police parlent d’une explosion de faits de vols "roulotte", c’est-à-dire de dégradations de véhicules suivies de vols à l’intérieur des voitures sur la commune de Saint-Denis. Pour la semaine écoulée, elles ont enregistré plus d’une quarantaine d'actes de ce type, plus d’une centaine depuis le début de l’année. Elles se disent très inquiètes par la recrudescence de ces atteintes aux biens sur le chef-lieu. Regardez le reportage de Réunion la 1ère : Dégradations de véhicules en série à Saint-Denis. Dernière victime en date, un DJ qui devait se produire pour la Fête de la musique. Témoignage Le mois dernier, les enquêteurs ont selon elles, mis fin aux agissements de groupes d’individus à l’origine de ces faits mais d'autres groupes aux même mode opératoire continueraient à sévir sur le chef-lieu. » "Nous avons bon espoir de les interpeller, des investigations sont menées avec des interpellations pour sûr" précise Aude Robert, Secrétaire départementale du syndicat Unité-Police. Fête de la Musique contrariée pour DJ Phil La nuit dernière, dans une résidence privée du Moufia, plusieurs véhicules ont été la cible de malfaiteurs, dont celle de DJ Phil. L'artiste ne comprend pas comment des individus ont pu pénétrer le parking d'une résidence sécurisée comme la sienne pour commettre des actes de vandalisme. Au sol, des bris de verre, la vitre passager a explosé. C'est un voisin qui est venu prévenir le chanteur. Ils ont volé ses papiers d’identité, son permis sa carte bancaire, mais aussi des vêtements neufs, des chaussures et des lunettes qu’il devait porter pour la fête de ce soir. DJ Phil est évidement trés déçu " ça casse le moral, je ne m‘attendais pas du tout à ça, il faudra refaire tous les papiers .Je suis allé porter plainte à Malartic ". DJ Phil qui a demandé au bailleur d’installer une caméra de surveillance se produira quand même sur scène pour la Fête de la Musique, il pourra compter sur son compère T Matt pour lui changer les idées et faire plaisir aux gens le temps d'une soirée. .

