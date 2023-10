Plus de 20 000 fidèles attendus pour l'ordination de Pascal Chane-Teng, le nouvel évêque de La Réunion, le 15 octobre prochain

Plus de 20 000 fidèles sont attendus pour la grande messe d'ordination épiscopale de Mgr Pascal Chane-Teng, le nouvel évêque de la Réunion. Pour cette cérémonie qui se déroulera près de l'église du Chaudron, plus de 600 bénévoles sont mobilisés, et notamment un important dispositif de sécurité.

Le dimanche 15 octobre prochain, Mgr Gilbert Aubry, évêque de La Réunion depuis 1975, passera le flambeau à Mgr Pascal Chane-Teng, au cours d'une grande cérémonie sur le parvis de l'église du Chaudron, à Saint-Denis.

C'est pour des raisons de sécurité que cette messe d'ordination épiscopale se déroulera au Chaudron et non dans l'enceinte du stade de la Redoute, comme cela était initialement prévu. Et pour cause ! Ce rendez-vous historique donné à la communauté catholique de l'île devrait rassembler pas moins de 20 000 fidèles, selon les prévisions de l'organisation de l'évêché.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Plus de 600 bénévoles mobilisés

Les préparatifs vont donc bon train depuis le mois de septembre dernier. "C'est toujours le dernier kilomètre qui est le plus difficile. La transition, elle est là et on va la réussir, tout le monde ensemble", lance Mgr Aubry.

"Bien sû, il y aura encore beaucoup de choses à préparer dans les prochains jours, la tête sera bien occupée et en même temps, il y a la confiance, parce que plus de 600 bénévoles oeuvrent pour cette belle célébration", rajoute son successeur Mgr Chane Teng, à ses côtés.

Un nouvel évêque enraciné dans la culture et l'histoire

Un évêque réunionnais, le premier d'ailleurs, qui succède à un autre évêque réunionnais... C'est peut-être le début d'une tradition qui dépasserait la seule portée symbolique. "C'est important parce que c'est enraciné dans une culture, c'est enraciné dans une histoire, argumente Mgr Aubry. L'Eglise n'est pas désincarnée. Un évêque qui arriverait de l'extérieur ne serait pas un étranger dans la foi, mais il ne serait pas enraciné dans la culture".

Au cours de la liturgie, la nouvel évêque rendra hommage à ses ancêtres chinois. "Un piédbwa la beswin son racine pou grandir et plus li développe son racine et plus le piédbwa sera joli. C'est une touche chinoise dans une célébration en terre réunionnaise", souligne Mgr Chane-Teng.

Une cérémonie fidèle à la tradition chrétienne

Le 15 octobre, la messe d'ordination débutera par un moment fort, l'imposition des mains par tous les évêques présents. "Dans la tradition des apôtres, ce geste rappelle la force de l'Esprit saint, le don du Saint-Esprit qui est transmis à celui qui aura la charge de conduire désormais l'Eglise réunionnaise", explique le père Fabrice Ellama, responsable de la liturgie pour cette ordination.

Les images de la cérémonie seront diffusées sur grand écran depuis la place voisine du marché forrain ainsi que les deux terrains de sport situés face à l'église.

"On a fait de circulaires aux paroisses pour leur recommander de privilégier les transports en commun", indique Dominique Versini, le diacre responsable de la coordination générale. Un important dispositif de sécurité sera mis en place. Quelques 100 membres de la police nationale et municipale devraent être mobilisés, en plus du contingent de l'évêché.