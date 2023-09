L’ordination de Pascal Chane-Teng, le nouvel évêque de La Réunion, se déroulera finalement au Chaudron le 15 octobre prochain

Partager :

C'est finalement le quartier dionysien du Chaudron, et non plus le stade de la Redoute, qui a été choisi pour accueillir, le 15 octobre prochain, la grande cérémonie d'ordination de Monseigneur Pascal Chane Teng, le nouvel évêque de La Réunion remplaçant ainsi Monseigneur Gilbert Aubry.

HA / GB / WT •

C'est un grand moment de ferveur qui se prépare pour les catholiques de La Réunion. Dans un mois, le dimanche 15 octobre prochain, se tiendra l'ordination du nouvel évêque de La Réunion, Monseigneur Pascal Chane Teng, qui est âgé de 52 ans et qui est originaire de Saint-Pierre. Cette grande cérémonie qui devrait attirer plusieurs milliers de chrétiens se fera, non pas au stade de la Redoute comme cela était initialement prévu, mais au coeur du quartier du Chaudron, aux abords de l'église du Saint-Esprit, pour des raisons de sécurité. De meilleures conditions de sécurité au Chaudron "La cérémonie se fera en-dessous de l'église, au niveau du parking, des deux terrains de football et du marché forain", indique le diacre Dominique Versini, le coordinateur général de l'ordination épiscopale. Aux yeux de l'organisation, le stade de la Redoute ne réunissait pas les conditions nécessaires pour accueillir cet afflux record de fidèles attendu. "Au Chaudron, on peut évacuer sur toutes les rues avoisinantes, alors qu'à la Redoute, il n'y a que quatre portails sur un seul côté", précise encore Dominique Versini. Regardez l'interview de Dominique Versini sur Réunion La 1ère : Ordination du nouvel évêque : itw de Dominique Versini Des contraintes nouvelles mais "avec la grâce de Dieu"... Se pose néanmoins quelques difficultés d'ordre pratique. "Au niveau du stade, comme on était dans les murs, personne ne pouvait nous déranger et on pouvait commencer à s'organiser depuis lundi. Mais là, au Chaudron, il va falloir jouer avec la circulation et avec le marché forain du mercredi. Mais avec la grâce de Dieu, on y arrivera !", conclut notre interlocuteur. La cérémonie débutera en début d'après-midi, à 14h30. Et Mgr Pascal Chane-Teng succèdera ainsi officiellement à Mgr Gilbert Aubry, le premier évêque réunionnais mais aussi le plus jeune jamais ordonné en France à l'époque. Cette précédente ordination avait eu lieu il y a de cela 47 ans, le 2 mai 1976.

