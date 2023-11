Plus de 870 000 habitants à La Réunion au 1er janvier 2023 : une forte hausse des décès et une baisse des naissances

La Réunion comptait 873 100 habitants au 1er janvier 2023, selon les chiffres de l'INSEE. Entre 2013 et 2023, la population a augmenté de 0,4 % en moyenne par an. C'est plus que dans l'Hexagone. Mais cette croissance est moins forte que par le passé.

Au 1er janvier 2023, la population réunionnaise était estimée à 873 100 habitants, rapporte l'INSEE dans sa dernière publication portant sur le "bilan démographique 2022 et les premiers mois 2023 à La Réunion".

Entre 2013 et 2023, le nombre d'habitants a augmenté de 0,4 % en moyenne par an, à un rythme supérieur à celui de la France hexagonale (+0,3 %). Cette croissance de la population reste néanmoins moins forte que par le passé.

Un solde migratoire déficitaire

Le solde naturel, différence entre le nombre de naissances et de décès, porte toujours la croissance de la population réunionnaise, mais il diminue sensiblement depuis dix ans. En 2022, il a même atteint son niveau le plus faible depuis 1950.

Le solde migratoire, différence entre les arrivées sur l’île et les départs, est quant à lui déficitaire depuis le milieu des années 2010.

Une forte hausse des décès

En 2022, l'INSEE comptabilise 6 410 décès. Un nombre qui augmente de façon importante par rapport aux années précédentes : +660 par rapport à 2021 et +1 350 par rapport à 2019, avant la crise sanitaire.

Cette hausse des décès résulte du vieillissement de la population, explique l'INSEE, mais elle est aussi amplifiée par la crise du Covid-19. L’espérance de vie recule ainsi légèrement par rapport à 2019 (83,3 ans pour les femmes et à 76,9 ans pour les hommes en 2022).

La Réunion est par ailleurs le département français où la hausse des décès est la plus forte entre 2019 et 2022 (+25 %), tandis que dans l’Hexagone, les décès croissent de manière plus mesurée (+10 %).

... et une baisse des naissances malgré une fécondité élevée

Dans le même temps, le nombre de naissances diminue de nouveau en 2022 : 13 210 bébés sont nés, soit 270 de moins qu’en 2021. Une tendance observée depuis 2008 à La Réunion, à l’exception des légères hausses constatées en 2012 et en 2021, rapporte encore l'INSEE.

Et si le nombre de naissances est en baisse, la fécondité reste, elle, toujours élevée à La Réunion. Certes, le nombre de femmes en âge d'avoir un enfant diminue depuis l'année 2000, mais l’indicateur conjoncturel de fécondité reste nettement plus élevée que dans l’Hexagone (2,49 enfants par femme contre 1,80).

L'âge moyen de maternité augmente

Cet indicateur de fécondité est le plus élevé des départements français après Mayotte et la Guyane, et juste devant l’Essonne et le Val-d’Oise.

En outre, les Réunionnaises ont leurs enfants plus tôt qu’au niveau national. En 2022, l’âge moyen à la maternité s’élève à 29,4 ans sur l’île, soit 1,7 an de moins que dans l’Hexagone.

Mais comme en France métropolitaine, les mères réunionnaises d’aujourd’hui mettent leurs enfants au monde plus tard que leurs aînées : au début des années 1990, elles accouchaient en moyenne à 27 ans.