Plusieurs naissances de petites filles à La Réunion en ce jour de Noël

Ce dimanche 25 décembre, les catholiques célèbrent la naissance de Jésus Christ, fils de Dieu. En ce jour de Noël, célébration de la nativité, plusieurs bébés ont choisi de pointer le bout de leur nez à La Réunion ; essentiellement des petites filles.

Céline Latchimy avec Indranie Pétiaye •

Ce dimanche 25 décembre, de nombreux marmailles ont déballé leurs cadeaux de Noël. Et les adultes aussi ne sont pas oubliés. A La Réunion, quelques parents ont certainement reçus le plus beau des cadeaux : la naissance de leur bout de chou. Plusieurs nourrissons ont décidé de pointer le bout de leur nez ce matin. Et ce sont essentiellement des petites filles.

Premiers bébés de Noël 2022

Avec ses 48 centimètres et ses 2 kilos 940, Kaëllwenn est l’un des premiers bébés de Noël pour l’année 2022. Elle est arrivée à 00H26, très précisément, à la maternité du CHU Félix Guyon.

Quelques minutes plus tard, c’est Inaya, une petite fille de 2 kilos 885 pour 47 cm, qui est venue au monde. Une naissance à 00H33 au Groupe Hospitalier Est Réunion.

Cette célébration de la nativité est une saison de princesses. A 7h16, c’est Nélia qui a pointé le bout de son nez du côté de la clinique de Sainte-Clotilde.

Les garçons feront-ils leur retour en force pour le Nouvel An ? Réponse dans une semaine.