Polémique sur la fresque de Méo : les politiques de La Réunion apportent leur soutien à l'artiste

La fresque murale "Zolikèr" peinte au lycée de Vincendo, à Saint-Joseph, par l'artiste Méo, est au cœur d'une polémique. Dans un communiqué, Pour La Réunion (PLR) fait part de son soutien à l'artiste Méo. Il en est de même pour la première magistrate de Saint-Denis.

Pour rappel, l'œuvre montre un marmay kaf, pieds nus, assis sur son roulèr, avec une pile de livres devant lui. Sur le dernier livre de la pile dont le titre est "Histoire de France", le petit garçon raye le titre et le remplace par "Zistwar La Rényon".

Il n'en faut pas plus pour "déranger" certains professeurs et créer une polémique. En effet, certains membres du corps professoral ont été offusqués, si bien qu'ils ont saisi le comité des experts nationaux des valeurs de la République.

Ce sera à ce dernier de se prononcer sur le "bien-fondé" de l'œuvre en termes de respect des dites "valeurs de la République". Tout en sachant qu'il s'agit d'un projet monté par le lycée de Vincendo sur le respect de l'identité et de la culture réunionnaise s'intitulant "celui qui oublie ses racines n’atteint jamais sa destination".

Dans un communiqué, le PLR a fait part de son soutien à l'artiste Méo. La volonté de censurer l'artiste est "une menace inacceptable".

Dans ce cas, il faudrait interdire sur les ondes des radios et télévisions publiques, et dans les bibliothèques publiques, toutes les œuvres qui sont jugées par un groupuscule comme étant non compatibles avec les valeurs de la République : plus de chansons de Ziskakan et de Danyèl Waro sur les médias publics ! Plus de poèmes d’Axel Gauvin et de Carpanin Marimoutou de Dédé Lansor dans les médiathèques de la République ! Plus de Ferrat ! Plus de Brassens ! Plus de Léo Ferré !