Pompiers: Bilale Bangui prend du galon

Une belle récompense pour le lieutenant Bilale Bangui. Il prend officiellement les commandes du centre d'incendie et de secours de La Montagne

Réunion La 1ère •

C'est fait: Bilale Bangui est officiellement le nouveau chef du centre d’incendie et de secours de La Montagne. L'offfcier réunionnais possède une riche expérience professionnelle dans le domaine des sapeurs-pompiers. Il a débuté sa carrière en 1991 comme sapeur au centre de secours principal de Saint-Denis.

Au fil des années, le lieutenant Bangui a gravi les échelons jusqu'au grade d'adjudant-chef au centre de secours de Saint-Denis. Depuis octobre 2015, il exercait également en tant qu'officier CODIS, mettant ainsi son expertise et son savoir-faire au service de la gestion technique et opérationnelle des 28 casernes du département. En janvier 2020, il a été nommé lieutenant après avoir réussi le concours d’officier.

Un millier d'interventions pour les pompiers de La Montagne en 2022



Bilale Bangui est considéré comme un pompier chevronné. Il a notamment à son actif une formation en feux de forêt. Au delà de cette belle carrière professionnelle, le dionysien marié et père de deux enfants a également été honoré de la médaille de la défense nationale ainsi que des médailles d’honneur des sapeurs-pompiers aux échelons or, argent et bronze.

Le centre d’incendie et de secours de La Montagne situé route des Palmiers est une structure particulièrement sollicitée. En 2022, les sapeurs-pompiers ont géré 1030 interventions

Effectif du centre de La Montagne:

39 sapeurs-pompiers dont 9 sapeurs-pompiers professionnels, 30 sapeurs-pompiers volontaires (dont 3 personnels féminins) et 1 personnel, technique et spécialisé

Armement :

- 1 Camion-Citerne Feux de forêts (CCF)

- 1 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV)

- 1 Véhicule Léger de Commandement (VLC)