Au Port, des locataires s’opposent à la construction d’une antenne relais dans leur cité

Les locataires de la cité Saint-Exupéry s'inquiètent pour leur santé. Ils s'opposent à l'installation d’une deuxième antenne relais dans leur cité. Ce matin, ils se sont rendus devant les bureaux de leur bailleur social pour négocier l’arrêt des travaux

ACDK / Thierry Chapuis •

La situation est devenue insoutenable pour les locataires de la résidence Saint-Exupéry du Port. Avant-hier ils ont fait arrêter la pose d’une seconde antenne de téléphonie sur un de leur immeuble. “J’ai entendu du bruit, j’ai vu qu’ils étaient en train d’installer une nouvelle antenne, je me suis dit que ce n’était plus possible, déclare Patrick, locataire au dernier étage d’un immeuble, juste en dessous d'une antenne relais. Je suis descendu et c’est là que nous avons réussi avec tous les locataires à ce qu’ils ne procèdent pas à la pose de cette antenne”, explique-t-il.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Manifestation : au Port, des locataires s’opposent à la pose d’une antenne relais dans leur cité • ©Réunion la 1ère

Un arrêt des travaux

Ce matin au Port, une délégation s’est rendue à l’agence SIDR (Société immobilière du département de La Réunion) voisine pour demander l’arrêt de la nouvelle installation, et pour aller plus loin, le retrait de l’antenne installée depuis quatre ans. “On nous a imposé ça, on était obligés d’accepter. Mais avec les années qui passent on se rend compte que c’est à cause de cette antenne que dans la cité de nombreuses personnes sont malades”, explique cette locataire.

La SIDR a pris note des doléances des locataires et a fait suspendre les travaux d’installation de la seconde antenne en attendant de trouver une solution.