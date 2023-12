Ramer, naviguer, plonger : la Base Nautik des Mascareignes organise des journées portes ouvertes tout au long du week-end. Ce samedi 2 décembre 2023, une compétition régionale a lieu avec la présence des athlètes de l’équipe de France. Ce dimanche, le grand public aura accès gratuitement aux activités.

Annaëlle Dorressamy / Laurent Figon •

Sortie en voile, kayak simple, double et triple, de l’aviron et même du Dragon Boat. Le sport est à l’honneur au Port. Pour l’occasion, la Base Nautique des Mascareignes (BNM) organise des journées portes ouvertes tout ce week-end.

Challenge Nautik des Mascareignes

La BNM en partenariat avec la Fédération Sportive Gymnique du Travail (FSGT) accueille 200 enfants et adultes des quartiers du Chaudron, du Moufia et de la Cressonnière pour le Challenge Nautik des Mascareignes. Le public est également le bienvenu pour soutenir les participants.

La compétition a lieu de 10 heures à 16h30, ce samedi. Par équipe de 10, les sportifs s’adonnent aux épreuves, comprenant une course de kayak biplace, une course à la voile avec skipper expérimenté, un concours d’ergo rameur à terre et une course de Dragon Boat avec barreur chevronné. Le classement final est basé sur la performance globale des équipes.

La Ligue des personnes autrement capables ne sont pas oubliées grâce à un bateau à double commande spécialement adapté.

Challenge Nautik des Mascareignes à l’occasion de la Journée Mer au Port • ©Laurent Figon

Activités pour tous avec la Journée Mer

Pour la Journée Mer, un panel d’activités est proposé aux jeunes et moins jeunes. Initiation à la voile, au kayak, et en aviron à la BNM. Des baptêmes de plongée sont également au programme à la piscine du Port.

Challenge Nautik des Mascareignes à l’occasion de la Journée Mer au Port • ©Laurent Figon

Challenge Nautik des Mascareignes à l’occasion de la Journée Mer au Port • ©Laurent Figon