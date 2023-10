Jugés pour extorsion de fonds, deux caïds portois condamnés à 4 et 3 ans de prison ferme

Partager :

Décrits comme des caïds portois, Willy Incana et Jean-Danio Morby ont été reconnu coupables d'extorsion de fonds et condamnés respectivement à 4 ans et 3 ans de prison ferme. Entre 2019 et 2021, ils ont racketté le gérant d'une station-service, à Saint-Pierre, pour près de 20 000 euros, en prétextant des services de médiation.

HA / Olivier de Larichaudy •

Ce mercredi 11 octobre, les magistrats du tribunal judiciaire de Saint-Denis ont rendu leur décision dans l'affaire d'extorsion de fonds mettant en cause, Willy Incana et Jean-Danio Morby, deux individus à la réputation de caïds au Port. Les deux hommes ont été condamnés respectivement à 4 ans et 3 ans de prison ferme pour avoir racketté, entre 2019 et 2021, le gérant d'une station-service, à Saint-Pierre. "Kritik fé avancé" Ils avaient pu récupérer un total de 20 000 euros pour de prétendues actions de médiation, alors qu'en réalité, ils faisaient bel et bien pression sur la victime par le biais de leur association baptisée Kritik Fé Avancé (KFA). "Un véritable système mafieux" pour lequel le parquet de Saint-Denis avait, lui, requis six ans de prison pour les deux mis en cause. Le tribunal de Champ Fleuri a finalement prononcé deux peines distinctes à leur encontre pour souligner la différence d’implication des deux individus dans cette affaire. Willy, le cerveau, et Jean-Danio, l'exécutant Condamné à quatre ans de prison, Willy Incana, le président de l'association KFA, apparait comme le cerveau de l’opération. S'il a été reconnu coupable d'extorsion, il a cependant échappé aux autres chefs d’accusations, à savoir l'abus de confiance et le travail dissimulé, ce qui devrait décourager toute procédure en appel. Jean-Danio Morby écope, lui, de 3 ans de prison parce qu'il apparait que le portois se serait borné à un rôle d’exécutant dans cette entreprise mafieuse, en jouant volontiers de sa mauvaise réputation comme moyen de pression. Déja incarcérés pour d’autres faits, les deux Portois restent voient donc leur séjour en prison se prolonger, à La Réunion pour Jean-Danio Morby, et en Isère pour Willy Incana.

