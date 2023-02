Le Port : 500 jeunes à la découverte des métiers de la Marine nationale

Navigateur, mécanicien, fusilier, maître-chien ou encore pilote d'hélicoptère. 500 lycéens ont passé la matinée à la base navale du Port pour découvrir quelques 80 métiers à l'occasion du premier forum des métiers de la Marine Nationale. De quoi susciter des vocations.

HA / Hermione Razafinarivo •

Il y avait foule ce jeudi matin à la base navale du Port. Positionnés tout autour de la darse, et juste à côté du Floréal, la frégate de surveillance des Fazsoi, près de 500 lycéens ont assisté à l'exercice grandeur nature organisé par la Marine nationale.

De l'arrivée d'un équipage militaire en zodiaque suivi d'une intervention d'un maître-chien et de son fidèle compagnon, à la visite du navire de guerre qui patrouille régulièrement dans l'océan Indien, les jeunes spectateurs en ont pris plein les yeux.

Revoir le reportage de Réunion La 1ère :

4 000 postes proposés chaque année

L'armée de mer a véritablement sorti les grands moyens pour séduire ces jeunes venus à la découverte de ses métiers. Chaque année, ce sont 4 000 postes qui sont proposés chaque année et à La Réunion, une centaine de Réunionnais en moyenne candidatent à chaque fois.

En lieu et place d'une "banale" opération de recrutement, les Forces armées de la zone Sud de l'océan Indien ont misé sur cette 1ère édition du "Forum des métiers de la Marine nationale, une façon plus originale et dynamique pour faire découvrir tout le panel d'emplois disponibles.

Pour ce premier forum des métiers de la Marine, plus de 80 formations ont été présentées aux jeunes sur une quinzaine de stands • ©Hermione Razafinarivo

La première opération du genre

Et ça marche ! "C'est ce genre de bateau que j'ai envie de piloter", lâche avec le sourire l'une des jeunes participantes de ce forum pointant du doigt le Floréal. De son côté, Corentin, 15 ans, hésite entre le métier de pompier... et de pilote d'hélicoptère.

Et il y a l'embarras du choix ! "Le but c'est de montrer tous les métiers qui existent, y compris les manœuvriers, les navigateurs, les mécaniciens navals et tous les autres corps de métiers y compris de l'administration, de la logistique et de la cuisine", indique le chef Fabrice, responsable de la section Armes à bord du Floréal.

Au total, plus de 80 métiers ont été présentés sur une quinzaine de stands. "Dans la Marine, on navigue beaucoup, on voit beaucoup de cultures différentes à travers le monde. C'est enrichissant et ça fait une ouverture d'esprit", défend le capitaine de vaisseau Iago Manière, commandant de la base navale du Port. Nul doute que l'argument en séduira plus d'un.