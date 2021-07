Le Port : appel à la solidarité pour une famille après l’incendie de son appartement

Jeudi soir, Jasmine et ses 6 enfants ont tout perdu dans l’incendie de leur appartement au Port. Meubles, vêtements et souvenirs sont partis en fumée. Un appel à la solidarité est lancé pour leur venir en aide.

LH / Thierry Chapuis •

Alors qu’une mère de famille et ses 6 enfants étaient au lit jeudi soir dernier, le feu a pris dans un appartement de la résidence "Rose des vents" au Port. Le matin même, Jasmine avait senti une odeur de plastique brûlé sans parvenir à en identifier l’origine.

Le reportage de Réunion la 1ère.

Appel à la solidarité pour une famille au Port après l’incendie de son appartement • ©Réunion la 1ère

Des problèmes électriques signalés au bailleur social

A 21h30, son fils de 8 ans lui signale que le feu a pris dans sa chambre. Impossible d’en venir à bout, le feu a pris d’ampleur. La mère de famille et ses enfants parviennent à sortir de l’appartement à temps.

D’après la locataire, l’origine de l’incendie serait liée à un défaut électrique. Elle explique rencontrer des problèmes d’électricité depuis longtemps, comme d’autres locataires de l’immeuble. Des problèmes signalés au bailleur social, dit-elle.

En attente de relogement, elle lance un appel à la solidarité

Jasmine Selry a 8 enfants, et en attend un 9ème. Elle vivait de son appartement avec les 6 plus jeunes. Ils ont tout perdu dans l’incendie et comptent aujourd’hui sur un élan de solidarité. Vêtements pour ses enfants ou encore électroménager, elle doit aujourd’hui tout retrouver.

Jasmine est hébergée, avec ses enfants, chez ses parents et sa sœur. Le bailleur social lui a proposé un logement à La Possession, à Sainte-Thérèse. Une proposition qui ne lui convient pas puisqu’originaire du Port, ses enfants sont scolarisés dans la commune.

Jasmine Selry attend maintenant des propositions de la mairie du Port, dont elle doit rencontrer des représentants lundi matin.