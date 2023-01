Le Port : des fresques sur les immeubles, la ville devient un musée à ciel ouvert

De plus en plus de fresques, très colorées, sont dessinées sur les façades d’immeubles dans plusieurs quartiers du Port. La commune souhaite être un musée à ciel ouvert. Personne ne passe à côté de ces œuvres réalisées par des artistes de tout horizon.

Les fresques murales, très colorées, sont de plus en plus nombreuses dans la ville du Port. Elles ornent les murs des bâtiments publics et locatifs. Le Port veut faire de sa commune un musée à ciel ouvert.

Elles sont visibles dans les quartiers du Port, autour du centre-ville et notamment à La Rose des Vents. Ces fresques murales font de la commune un musée à ciel ouvert.

Des gouzous, des baleines, des poules, des visages et des histoires de vie sont représentés sur ces fresques murales. Les œuvres sont dessinées par des artistes péi, nationaux et internationaux, de tout horizon, comme Méo ou Jace.

Les habitants sous le charme

Les fresques murales ne passent pas inaperçues au Port. Ces œuvres, de plus en plus nombreuses, sont globalement bien accueillies par les Portois. L’un d’eux s’assoit souvent au pied de l’immeuble d’un Ehpad, sur l’Avenue de Paris. En face de lui, l’image d’une femme âgée et une petite fille. "Mi navait un matante i ressemb’ a elle, le dessin lé joli", raconte le gramoune.

Pour Lionel, un autre Portois, ces fresques "redonnent un coup de neuf aux immeubles vieillissant, elles apportent de la couleur". "Les artistes ont vraiment du potentiel", ajoute-t-il. Thierry, un habitant du quartier de La Rose des Vents est aussi content "i valorise le Port", s’exclame-t-il.

Fresques murales dans la ville du Port • ©Claudette Vaitilingom

Embellir le Port

La commune devient un réel musée à ciel ouvert. "Le projet ville-musée date de 1995, porté par le village Titan et la municipalité", explique Clara Augerai, chargée de médiation culturelle à la mairie du Port. Une quarantaine d’artistes y participent. Ces fresques sont choisies "en fonction des réhabilitations prévues, en concertation avec les artistes, la ville et les bailleurs", assure Clara Augerai.

Des visites guidées sont proposées à pieds ou à vélo par la commune aux établissements scolaires, aux associations et aux familles. "Cela permet de découvrir la ville, en se baladant comme si nous étions dans une galerie", ajoute la chargée de médiation culturelle.