Le Port inaugure officiellement son nouveau Parc Boisé

Fermé depuis un an et demi pour travaux, le Parc Boisé du Port a ouvert officiellement ses grilles ce samedi 9 juillet. Parmi les nouveautés du site, il y a de nouveaux kiosques et plus de 2 000 arbres qui ont été replantés.

Fête et animation sont au programme ce week-end au Parc Boisé du Port. Car, après un an et demi de fermeture pour des travaux de réhabilitation, le parc "Laurent Vergès" ouvre officiellement ses portes aujourd’hui. Regardez le reportage de Réunion La 1ère: Le Port inaugure son nouveau Parc Boisé avec un week-end festif La remise en état de cet espace de 17 hectares a été lancée après une réflexion menée en 2017. Appelé "fil vert", le projet créer une connexion verte sur le territoire portois. "Un écrin de verdure dans une cité urbaine" explique l’édile du Port, un lieu sécurisé, ouvert chaque jour de 10h à 18h. Carte du nouveau Parc Boisé du Port • ©Ville du Port L’aménagement du site, avec des ilots pour les jeux des enfants, des kiosques améliorés par des créations artistiques, une cascade et près de 2 200 arbres plantés, vise à séduire de nouveau la population qui boudait le parc depuis quelques temps. Ainsi, la première partie du Parc Boisé, la partie verte, livrée aujourd’hui, a été pensée "comme un lieu de vie et de respiration, dédiée à la détente, aux activités culturelles et sportive" explique Olivier Hoarau, le maire de la ville. La partie bleue, qui concerne le parc aquatique et les activités qui y sont liées, sera elle lancée dans un second temps. L’aménagement du site a coûté trois millions d’euros avec des aides de l’Etat. Une inauguration officielle en fête C’est en musique et avec des festivités tout le week-end que se déroule l’inauguration du nouveau Parc Boisé. Toute cette journée de samedi, des espaces de création d’art visuel, des ateliers bien-être, des coins lecture et des animations musicales. Demain dimanche, il y a aura des animations dédiées aux enfants et des concerts avec Kalipsxau, Black T, Léa Churros ou encore PLL et T Matt.

