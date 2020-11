Le Port : " la chasse est ouverte ", Olivier Hoarau s’exprime sur les perquisitions

Olivier Hoarau, le maire du Port, a pris la parole ce mercredi 4 novembre. Il s’est ainsi exprimé sur les perquisitions menées la veille à son domicile et à la mairie du Port par les enquêteurs de la Sûreté départementale.

LH

Au lendemain des perquisitions réalisées dans les locaux de la mairie du Port, mais aussi aux domiciles d’un conseiller municipal, Fayzal Ahmed Vali, et du Maire, Olivier Hoarau prend la parole. Il tient ainsi à donner " un éclairage factuel sur l’action des services de police et de justice ".Pour le maire du Port, la perquisition menée à son domicile hier est d’ordre privé. Il explique avoir reçu la visite d’enquêteurs chez lui mardi matin, dans son appartement de rez-de-chaussée et non une villa précise-t-il, dans le cadre d’un signalement de certaines opérations financières sur son compte bancaire. Il s’agit ainsi, pour lui, d’une question " d’ordre privé ".Selon Olivier Hoarau, tout cela s’est fait dans la plus grande conformité. Il affirme que les pièces comptables ont été enregistrées par les services des impôts et encaissées normalement par sa banque. Les documents ont été remis aux enquêteurs, et l’enquête suit son cours, indique-t-il.Le maire du Port et les enquêteurs se sont ensuite déplacés en mairie, explique-t-il. Et d’ajouter qu’il s’agit cette fois d’une affaire publique, " relative visiblement à l’opération d’extension du centre commercial ".Olivier Hoarau a tenu à rappeler que ce dossier a été bouclé par son prédécesseur, précisant qu’une délibération du conseil municipal a été prise le 26 juillet 2012, la signature de l’acte de cession devant le notaire a été faite le 23 décembre 2013, la commission départementale d’aménagement commercial a donné un avis favorable en septembre 2013 et la commission nationale d’aménagement commercial s’est tenue à Paris en janvier 2014.Il précise bien avoir été élu maire en 2014 et avoir donc hérité et traité ses dossiers. Toutes les informations et tous les documents demandés ont été fournis aux enquêteurs lors de leur visite dans les locaux de la mairie, hier.Le conseiller municipal, Fayzal Vali, aurait également été interrogé en tant que président de l’association des commerçants de l’époque.Olivier Hoarau fait un lien évident entre sa déclaration le 28 octobre dernier comme candidat à l’élection régionale.Il évoque des méthodes sans scrupule de certains, qui sont connues de tous, qui vont essayer de le salir, de l’attaquer personnellement, de le faire passer pour un « voyou » et essayer de faire diversion.Et de conclure que l’instruction est en cours, il ne fera donc aucun commentaire dessus.