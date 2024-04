Le Port : les élèves découvrent les métiers de la mer, une journée pour susciter des vocations

Partager :

Ce vendredi 12 avril 2024, le lycée Léon de Lépervanche, au Port, accueille le premier forum des métiers de la mer. Plus de 350 collégiens et 150 lycéens ont participé au forum. C'est l'occasion pour eux de faire plus ample connaissance avec plus de 40 métiers de l'Economie bleue à travers une trentaine d'entreprises et d'institutions présentes.

Annaëlle Dorressamy / Cynthia Véron / Delphine Poudroux •

Ce vendredi 12 avril, au lycée Léon de Lépervanche au Port, les métiers de la mer sont à l'honneur. Des centaines de collégiens et lycéens sont allées à la découverte de l'Economie bleue, de quoi susciter des vocations. Regardez le reportage de Réunion La 1ère : Le Port : A la découverte des métiers de la mer Les métiers de la mer sont variés Les métiers de la mer sont très variés. Sur chaque stand, les intervenants valorisent distinctement leur propre métier en les présentant aux collégiens et aux lycéens. Ils informent les jeunes sur les possibilités de parcours et de débouchés. "Dans la Marine nationale, il faut savoir qu’on a beaucoup de métiers disponibles. Il y a les serveurs, les cuisiniers, les mécaniciens, les électriciens, les informaticiens. Ensuite, on a aussi des métiers plus techniques, des métiers militaires", explique un jeune homme sur un stand. Les collégiens et les lycéens découvrent que les métiers de la mer ne se limitent pas à la pêche. Le spectre est beaucoup plus large, à l’image du sauvetage en mer. Il y a aussi des passionnés qui ont la possibilité de s’investir dans le sauvetage en mer à titre professionnel comme les agents du CROSS, ça fait partie des métiers encore méconnus. Il y a une grosse dynamique à tourner les Outre-mer, dont La Réunion, vers les métiers de la mer. Thomas Rostaing, le directeur du Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) Sensibiliser et informer les jeunes L'objectif de ce forum est de "sensibiliser les jeunes lycéens et collégiens aux métiers de la mer. On sensibilise les jeunes à la découverte de ces métiers pour qu’ils puissent se projeter dans ces métiers d’avenir puisque le secteur de l’Economie bleue est en plein essor et il va continuer à se développer dans les années à venir, explique Chantal Gawronski, proviseure du lycée. Donc, c’est vraiment un secteur d’insertion professionnelle très fort pour nos jeunes". Marine nationale, Marion Dufresne, Astrolabe Les métiers de la mer ouvrent de nombreuses possibilités pour les jeunes. Le Port : les élèves découvrent les métiers de la mer, une journée pour susciter des vocations • ©Cynthia Véron Quand on pense mer ici, on pense essentiellement à la pêche. Mais nous avons la Marine nationale, le Marion Dufresne, l'Astrolabe, et puis tous les métiers liés à l’environnement autour de la mer. Florence Jeanblanc-Risler, préfète des TAAF et marraine du forum des métiers Des métiers méconnus Les métiers de l’industrie maritime ne sont pas très connus. La chaudronnerie qui ouvre de grandes perspectives dans le cadre de la construction navale. Il y a un bloc flottant qui arrivera à La Réunion en 2025 et qui va donc avoir besoin de chaudronniers et de soudeurs. Il y a aussi tous les métiers de l’administration maritime des chercheurs. Eric Legrigeois, président du directoire du Grand Port Maritime de La Réunion Des élèves intéressés Parmi les élèves interrogés, la plupart sont attirés par le secteur de l'Economie bleue. “Je trouve que les métiers de la mer c’est vraiment super, on apprend plein de choses qu’on ne savait pas”, lance une lycéenne. “En écoutant les professionnels parler, ça donne envie de travailler là-dedans”, dit un autre lycéen. “C’est intéressant et riche, d’autant plus que je suis intéressé par les océans et les profondeurs marines”, dit un jeune garçon. “On peut être pêcheur, marin, scaphandrier, plongeur. Il y a plusieurs offres”, sourit une jeune fille. Le lycée de la mer ouvre ses portes en 2027 Le futur lycée de la mer qui devrait ouvrir ses portes au Port à la rentrée 2027, permettra d’élargir les offres de formations sur l’île.

