Le Port : les mascottes officielles des Jeux Olympiques sont arrivées à La Réunion

Les festivités des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont officiellement lancées à La Réunin, avec l'arrivée des "Phryges", les deux mascottes officielles des JO de Paris, à bord du catamaran le "Maloya". Les deux symboles de la Révolution Française et de la liberté ont débarqué à la darse Titan au Port, hier, mercredi 15 mai 2024.

Annaëlle Dorressamy / Cynthia Véron / Laurent Figon •

Les "Phryges", les deux mascottes officielles des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ont débarqué à La Réunion mercredi 15 mai, dans la matinée, à bord du catamaran le "Maloya".

Parées de rouge flamboyant, les deux mascottes incarnent les symboles de liberté et de Révolution Française. Elles accompagneront le public jusqu'aux JO de Paris 2024 en juillet prochain.

Nicole Dambreville, la voix des Jeux Olympiques à La Réunion

À leur arrivée au Port, elles ont été accueillies par la chanteuse Nicole Dambreville, une grande passionnée des musiques d'Edith Piaf.

Pour la chanteur péi, c'est un honneur d'accueillir les deux effigies du bonnet phrygien. "Je dis qu'il y a Aya Nakamura et qu'il y a Nicole Dambreville. Nous sommes deux artistes à part entière et puis voilà, c'est ainsi ! Chacune à sa place dans les Jeux Olympiques", dit en souriant Nicole Dambreville, à la fois émue et honorée d'être "la voix des JO à La Réunion".

Être la voix des JO à La Réunion, c'est vraiment incroyable. Je ne réalise toujours pas. Je suis très contente et très heureuse d'interpréter des morceaux d'Edith Piaf. C'est une façon de faire en sorte que cette artiste ne meurt pas. C'est aussi une façon de faire découvrir aux jeunes générations ses musiques. Ils n'écoutent pas forcément ce répertoire-là. Nicole Dambreville, chanteuse

Le Port : les "Phryges", mascottes officielles des Jeux Olympiques, sont arrivées à La Réunion • ©Cynthia Véron

"La Réunion n'est pas oubliée"

Pour Nicole Dambreville, l'arrivée des mascottes à La Réunion est un événement qu'elle "n'oubliera jamais".

Ça fait plaisir, parce qu'on voit que La Réunion n'est pas oubliée. Lé pas dans un ti coin perdu loin là-bas. On fait partie des JO de Paris, cet événement mondial, et, mine de rien, c'est beaucoup pour nous. Nicole Dambreville, chanteuse

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Jeux Olympiques 2024 à Paris : les « Phryges », mascottes officielles de JO, sont arrivées à La Réunion

Un mélange de culture et de sport

Le sport se mêle à la culture. Les deux mascottes, dont l'une porte une prothèse à la jambe pour faire écho aux Jeux Paralympiques, sont également accueillies par des danseuses. Ces dernières réalisent la chorégraphie officielle des JO de Paris de 2024.

Le Port : les "Phryges", mascottes officielles des Jeux Olympiques, sont arrivées à La Réunion • ©Laurent Figon

C'est une fierté pour nous d'accueillir les mascottes ici. Nous, habitants d'Outre-mer, loin de l'Hexagone, on a un petit bout des Jeux Olympiques chez nous. Habituellement, on voyait les JO comme quelque chose de lointain et de non accessible. Là, ça change tout. Johny Hospital, organisateur de l'événement

La Réunion, premier département d'Outre-mer à accueillir les "Phryges"

"On est le premier département d'Outre-mer à accueillir les Phryges", souligne Johny Hospital, qui insiste sur le fait qu'il s'agit "des prémices des JO avant l'arrivée de la flamme" prévue le 12 juin prochain.

Ce premier événement s'est déroulé en petit comité. Pour le grand public, il faudra attendre le parcours de la flamme pour se prendre en photo avec elle.

Les "Phryges" à Mayotte la semaine prochaine

Les deux mascottes vont aller à la rencontre des Réunionnais aux quatre coins de l'île, avant de s'envoler pour Mayotte la semaine prochaine.

Le Port : les mascottes officielles des Jeux Olympiques sont arrivées à La Réunion • ©Cynthia Véron

Du 26 juillet au 11 août, 10 500 athlètes de 206 pays s'affronteront dans une trentaine de disciplines aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, avec des épreuves de surf en Polynésie.