Que deviennent les bateaux des migrants sri-lankais ?

Arrivés du Sri Lanka, avec à leur bord des centaines de personnes à la recherche d’une vie meilleure, ces bateaux sont aujourd’hui à l’abandon au Port.

Les bateaux de pêche ont été sortis de l'eau et entreposé sur un terrain vague.

Sur dix navires arrivés depuis 2018, un seul a été ramené au pays et restitué à son propriétaire. Un autre de ces bateaux de pêche a été incendié en 2019 dans le port Ouest. Les autres, dont les deux derniers arrivés fin décembre et début janvier, sont à la charge du Grand Port Maritime.

Depuis quelques semaines, sept embarcations ont été sorties de l’eau et reposent, alignées, sur un terrain vague de la zone portuaire. Une autre se trouve sur le terre-plein de réparation navale.

Sortir de l’eau les navires a coûté plus de 200 000 euros, selon le directeur général adjoint de l’établissement public, Gilles Ham-Chou-Chong, mais il s’agissait d’une urgence pour le port des pêcheurs. Les bateaux présentaient parfois le risque de sombrer dans le port.

Les navires qui étaient dans l’eau présentaient souvent des fuites. Régulièrement, on était obligé de pomper, et cela mobilisait nos équipes, même le week-end et la nuit parfois.