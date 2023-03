Réforme des retraites : reprise du travail pour les dockers du Port, avant la grande mobilisation du mardi 28 mars

Mobilisée contre la réforme des retraites, la Fédération CGTR Ports et Docks sera présente demain à Saint-Denis, mardi 28 mars, à l’occasion de la grande journée de manifestation organisée par l’intersyndicale de La Réunion.

LH / Thierry Chapuis •

Reprise du travail ce lundi 27 mars sur le Port Est pour les dockers portuaires grévistes de la CGTR. Les camions font la queue devant les grilles du port. Les dockers attendent près de 500 entrées de containers vides et autant de sorties de pleins.

Une assemble générale avant de reprendre l'activité

Mais avant, une assemblée générale s’est tenue, indique Baidir Guadet, secrétaire fédéral CGTR Ports et Docks. Les représentants de la Fédération CGTR Ports et Docks ont ainsi fait un point auprès de leurs adhérents sur les discussions en cours avec leurs "camarades" de la CGT Ports et Docks de France.

Pas de "Port mort", mais un défilé à Saint-Denis

Demain, les dockers se mobiliseront à nouveau contre la réforme des retraites à l’occasion de la grande journée à l’appel de l’Intersyndicale. Ils arrêteront ainsi le travail pour 24 heures. Pas de piquet devant le Port Est en revanche, ils monteront à Saint-Denis pour défiler avec tous les manifestants.

Appel à une 10ème grande journée de mobilisation

Ce mardi 28 mars, l’intersyndicale de La Réunion appelle à une 10ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Contrairement à celle de jeudi dernier, le 23 mars, les syndicats n’ont pas appelé au regroupement du côté de la zone portuaire, ni à des opérations de tractage.

Cette fois, ce sera un retour à une forme plus "traditionnelle", avec deux défilés à Saint-Denis et à Saint-Pierre.