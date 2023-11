Ce 11 novembre est une journée doublement symbolique à La Réunion. Il y a 141 ans jour pour jour, l'engagisme prenait fin dans l’île. Au Lazaret de la Grande Chaloupe, la 20e édition de l'Hommage aux travailleurs engagés de La Réunion a eu lieu ce matin.

LP / GB •

Il y a 141 ans, le 11 novembre 1882, l'engagisme prenait fin à La Réunion. Depuis vingt ans, un hommage aux travailleurs engagés de La Réunion se tient chaque 11 novembre, au Lazaret de la Grande Chaloupe.

Au Lazaret de la Grande Chaloupe, la 20e édition de l'Hommage aux travailleurs engagés de La Réunion • ©Géraldine Blandin

Tous les ans depuis 2003

Cette cérémonie du souvenir est organisée par la Fédération Tamoule et le Conseil Départemental. "On vient chaque année, on vénère tous nos ancêtres", confie une participante. "C’est la première fois que je viens et pas la dernière, je découvre des choses, je ressens plein d’énergies", confie un jeune tamoul. "C'est un moment de partage, les gens sont respectueux de cette union que nous faisons dans la société", ajoute une participante.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Il y a 141 ans, l'engagisme prenait fin dans l’île. Au Lazaret de la Grande Chaloupe, la 20e édition de l'Hommage aux travailleurs engagés de La Réunion a eu lieu ce samedi

Un lieu emblématique

Pour cette 20ème édition, près de 150 personnes ont rendu hommage aux ancêtres engagés, ces femmes et ces hommes venus d’Inde, de Chine ou encore de Madagascar pour compenser le manque de main d’œuvre dans les plantations de cannes à sucre.

Le Lazaret de la Grande Chaloupe est le dernier et le plus emblématique des lieux de quarantaine pour les travailleurs. Ils y étaient placés après avoir survécu au long voyage en bateau jusqu’à La Réunion.

Au Lazaret de la Grande Chaloupe, la 20e édition de l'Hommage aux travailleurs engagés de La Réunion • ©Géraldine Blandin

"Tous ensemble"

"C’est une fierté d’être ici, tout le monde est ensemble, malbar, chinois, malgaches, on rend honneur à tous nos ancêtres qui sont tous ensemble dans le ciel", commente un participant.

Prières, chants, procession, offrandes

Ce matin, les hommages aux ancêtres engagés ont pris la forme de prières, de recueillements, de prises de paroles, mais aussi de chants et de danses traditionnelles face à la mer. Les personnes présentes se sont ensuite dirigées vers l’Océan pour une procession au son des tambours. Elles y ont jetées des offrandes. Cet après-midi, un repas partage et une scène ouverte se tiennent.

Au Lazaret de la Grande Chaloupe, la 20e édition de l'Hommage aux travailleurs engagés de La Réunion • ©Géraldine Blandin

"Les atrocités du moment"

"C’est important d’être là en hommage à mes ancêtres qui sont arrivés en premier ici à La Réunion", assure une participante qui explique qu’elle ressent toujours cette même émotion "à voir les communautés se côtoyées, les gens rester soudées, malgré les atrocités du moment".

Au Lazaret de la Grande Chaloupe, la 20e édition de l'Hommage aux travailleurs engagés de La Réunion • ©Géraldine Blandin

Des actes de vandalisme visant la communauté tamoule

Comme elle, de nombreux participants ont pensé ce matin aux actes de vandalisme qui se sont produits ces derniers jours dans l’île. Il y a eu des vols et dégradations au temple de Bois Rouge, la statue de Ghandi a été décapitée à Villèle, et d’autres détériorations ont eu lieu aux cimetières de Champ-Borne et Bras-Panon.

"La Réunion est connu pour son vivre ensemble, alors ces actes ça ne se fait pas !", s’exclame une adolescente. "On ne comprend pas cette haine maintenant, il y a toujours eu le vivre ensemble à La Réunion", ajoute une mère de famille venue avec trois générations. Tous espèrent que ces atrocités cessent.

"Toute cette unité aujourd’hui est aussi une façon de répondre à ce qui se passe, commente Jean-Luc Amaravady, président de la Fédération Tamoule de La Réunion. C’est surtout une manière de rendre hommage à nos engagés à qui on a fait croire qu’ils arrivaient au paradis".

Au Lazaret de la Grande Chaloupe, la 20e édition de l'Hommage aux travailleurs engagés de La Réunion • ©Géraldine Blandin

D’autres hommages

L'engagisme a concerné près de 200 000 personnes au total. Plusieurs rassemblements ont aussi eu lieu ce matin sur les stèles commémoratives érigées à Bois Rouge, Vue Belle, La Mare et Grand-Bois.