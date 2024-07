La Possession : le collège Raymond Vergès sensibilise les élèves au respect avec des ateliers pédagogiques

Des incivilités et des cas de harcèlement sont fréquents dans les établissements scolaires de La Réunion. Ce jeudi 4 juillet, le collège Raymond Vergès de la Possession a organisé une journée d'ateliers pédagogiques sur le respect. Les élèves se sont prêtés au jeu.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

La Possession : des ateliers ludiques sur le respect sont organisés au collège Raymond Vergès

Les collégiens de la Possession suivent de près les élections législatives. Pour eux, le débat fait partie de la vie politique, mais le respect est primordial.

"Il ne faut pas dire du mal des autres", "chacun a le droit d'avoir ses idées", "chacun vote pour qui il veut", "on doit respecter les choix de chacun", "sans le respect, ça peut vite dégénérer", s'accordent à dire les élèves.

Pour Marius Travel, professeur documentaliste au collège Raymond Vergès, l'école est le ciment de la vie républicaine.

On a l'enseignement moral et civique, c'est toujours l'occasion d'aborder avec les élèves les valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité et la notion de respect. C'est aussi l'occasion d'aborder la notion de respect du pluralisme, du respect de l'adversaire.