La Possession : le succès des trottinettes électriques en libre-service

Déjà un millier de trajets effectués avec les trottinettes électriques en libre-service dans toute la ville de La Possession. 70 engins ont été mis à disposition pour permettre d'économiser du temps et de minimiser la pollution, avec quelques consignes de sécurité à respecter.

DG avec Florent Marot •

Les embouteillages, un cauchemar bien réel pour de nombreux Possessionnais. Pour sortir du coma circulatoire, la ville cherche des alternatives.

Depuis plusieurs semaines, des trottinettes électriques ont fait leur apparition sur les trottoirs de la commune. 70 engins au total. Jérôme Legros est déjà un utilisateur régulier. L'avantage, pour lui, c'est de gagner du temps. " On évite les bouchons, c'est comme pour les vélos, donc c'est beaucoup plus facile pour aller d'un point A à un point B."

35 centimes la minute

Les trottinettes électriques sont en libre-service, moyennant un coût raisonnable : 1 euro pour débloquer la trottinette puis 35 centimes la minute. Pour accéder au service, il faut télécharger l'application Zwav sur son téléphone, puis se laisser guider.

"On est pas loin du millier de trajets effectués. C'est au-dessus de ce qu'on espérait pour un premier mois," se félicite Afafe Zéhrouni, chef de projet chez SRMP, Société Réunionnaise de Mobilité Partagée, qui fournit les trottinettes.

Pour elle l'opération lancée il y a plus de trois semaines est déjà un succès. "On voit quand même de la régularité de la fréquence d'utilisation, on espère que ça continuera dans ce sens-là."

Des règles de sécurité à respecter

Si les trottinettes électriques sont en libre-service, cela n'empêche pas le respect des règles de sécurité. Le port du casque est fortement recommandé, rappelle Afafe Zéhrouni. "Respecter les cyclistes, les piétons et toute autre personne qui partage la route avec nous."

Autre consigne, à rappeler malgré l'évidence : "Il est interdit de monter dessus à deux personnes". Interdit aussi d'utiliser son téléphone ou un casque de musique en la conduisant. Et ne surtout pas circuler sur les trottoirs !

Encourager la mobilité douce

Pour la ville de La Possession, ce dispositif permet de réfléchir à des déplacements alternatifs. Pour sortir du coma circulatoire.

Maxime Fromentin, 1er adjoint délégué aux transports veut lancer une dynamique :"Aujourd'hui on est preneurs de toutes les mobilités douces, marche, vélo, trottinettes. Il faut qu'on trouve des nouveaux modes de déplacement pour que la voiture ne soit plus la seule solution".

Pour cela, il faut les équipements nécessaires. La commune a validé début novembre un budget de 510 000 euros pour permettre d'aménager 10 kilomètres de pistes cyclables sur le territoire.

Une dynamique, qui s'étend. La ville de Saint-Paul réfléchit aussi à mettre en place ce service sur sa commune.