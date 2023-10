Triple meurtre de la Possession : une rentrée difficile à l’école Alain Lorraine où était scolarisée Lorane

L’école Alain Lorraine de la Possession accueille une cellule d’accompagnement pour écouter et conseiller la communauté éducative face aux traumatismes générés par le triple homicide. L’une des victimes, Lorane, 5 ans, était scolarisée dans l’établissement.

Ce lundi 30 octobre, le retour en classe s’est fait dans une ambiance pesante à l’école Alain Lorraine de la Possession. Aussi bien au sein de l’Education Nationale, que parmi le personnel communal ou même entre parents d’élèves, chacun a cherché les mots pour soutenir les parents de Lorane, dévastés par la perte de leur fille. Une cellule d’accompagnement est déployée toute la semaine pour recueillir la parole des enfants et conseiller les parents sur la manière d’aborder ce drame.

Une rentrée scolaire sous le choc à l’école Alain Lorraine à La Possession, après le décès de la petite Lorane, une des victimes du triple meurtre perpétré samedi à La Possession

Des personnels ressource avec des compétences en traumatologie

Mise en œuvre par le rectorat, la cellule d’accompagnement et d’écoute vient en soutient à l’ensemble de la communauté éducative : les élèves, les parents et les enseignants. Elle est composée d’une psychologue scolaire, d’un médecin scolaire et d’enseignants RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté).

Ce lundi 30 octobre , la priorité était d’accueillir les enfants de la classe de grande section de Lorane. Certains parents étaient aussi en attente d’une consultation pour savoir comment aborder le sujet avec leurs enfants. Une partie des familles a choisi de garder leurs enfants à domicile « On sent une certaine anxiété » admet François-Mickael Técher. Le directeur de l’école élémentaire Alain Lorraine sait qu’il doit pourtant chasser le malaise de son établissement : « Chaque enseignant a pour mission de rassurer les enfants et d’organiser un accueil et un espace de débat ».

L'école élémentaire Alain Lorraine de La Possession où était scolarisée la plus jeune victime, âgée de 5 ans. • ©Adjaya Hoarau

Rassurer les parents et les enfants



Chargé de la coordination de cette ERIC (Equipe Ressource Interne de Circonscription) Ali Elarouti , inspecteur de l’Education Nationale insiste sur l’importance de rassurer.

Pour les élèves cela passe notamment par l’emploi d’un lexique approprié. De rappeler que le "monsieur responsable" est en prison et ne représente plus la moindre menace pour eux. Il s'agit d'éviter les mots comme "meurtrier" .C'est ce que la psychologue scolaire a conseillé aux professeurs de l'école.

Ca engendre de l’angoisse chez les enfants, mais tout est fait pour les rassurer, j’ai confiance en l’Education Nationale pour leur expliquer que cela reste un événement isolé Une mère de famille

Les enfants pourront par ailleurs dessiner leurs émotions et mettre un mot ou un objet à côté des photos de Lorane placées dans un espace dédié de sa classe pour quelques jours. Le début d'un processus de deuil.

Une veillée funèbre à Saint-Laurent ce lundi

Pour les adultes, le rituel sera plus classique. La municipalité mis une salle à disposition pour les hommages. La veillée va débuter cet après dans la maison de quartier de Saint-Laurent. La cérémonie des obsèques de Lorane aura lieu le mardi 31 octobre à 15h à l’Eglise de Sainte-Thérèse.

Une marche blanche doit être organisée, ses modalités doivent encore être précisées.