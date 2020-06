La Poste : arrivée des courriers et colis par bateau

Suite à la réduction des vols entre la métropole et La Réunion, les courriers attendus ont été transporté par bateau et devraient bientôt arriver. 22 containers sont déjà arrivés dans l'île depuis la fin du confinement, 12 sont encore en mer et devraient arriver dans les prochains jours.

Adjaya Hoarau avec Laurent Figon •

Colis et courriers arrivés par bateau • ©Laurent Figon

40 000 plis à l'heure

Avec la forte réduction des vols entre la métropole et La Réunion, les courriers attendus par les réunionnais devraient arriver bientôt. Ce mercredi matin, le premier container avec du courrier et des colis est arrivé vers 7h, par voie maritime. C'était le seul moyen de les acheminer jusqu'à La Réunion.Dès les premières semaines de la crise, la Poste a décidé de ne pas laisser les envois en souffrance dans l'hexagone.250 000 lettres sont distribuées en temps normal, une machine permet de traiter une partie d'entre elles. Mais on cherche à faire au plus vite pour ne pas se laisser dépasser par le nombre de palettes avec du courrier et des colis. Elle tourne à près de 40 000 plis à l'heure. 150 000 lettres et 3 000 colis peuvent être désormais traités et distribués grâce à elle et la Poste a pu reprendre les deux tiers de son activité.(Re)voir le reportage de Laurent Figon :Si 80% du volume arrive toujours par l'aérien, cette solution permet tout même une continuité dans la reprise d'activité, grâce à la mobilisation de tout le personnel de la Poste et ce, malgré la menace sanitaire.