Poursuivi par la police, le conducteur laisse sa voiture et s'enfuit à pied sur un sentier

Les services de police reviennent ce lundi 23 janvier 2023 sur une action de la brigade de sécurité routière du service territorial de sécurité publique de Saint-Denis, qui a mené à la garde à vue d'un jeune conducteur qui avait refusé d'obtempérer.

JCTS •

Ce jour de rentrée, lundi 23 janvier 2023, en milieu de matinée, la brigade de sécurité routière du service territorial de sécurité publique de Saint-Denis, il était 10h lorsque des policiers qui effectuaient un contrôle routier en centre-ville du chef-lieu se sont retrouvés confrontés à un refus d'obtempérer. L'automobiliste a pris la direction du Port, et s'est retrouvé face à un dispositif d'interception. Il est alors sorti de la route du littoral à la Grande Chaloupe, a abandonné sa Renault Clio, et a fui à pied, rapporte la DTPN (Direction territoriale de la police nationale) de La Réunion. Mais la fuyard a aussi oublié son passeport à bord de son véhicule.

Rattrapé par un policier qui venait de participer au trail Tangue

Alors qu'il avait pris un sentier en direction de La Possession et tentait de se cacher dans la végétation, le conducteur fuyard a finalement pu être rattrapé par les effectifs de la police qui était à sa suite. "Se mettant en garde face aux policiers, le délinquant était finalement interpellé malgré son agressivité affichée", souligne la DTPN. Qui glisse par ailleurs que parmi les policiers ayant réussi à rattraper le fugitif, l'un d'eux venait tout juste de terminer dans les 50 premiers coureurs du trail de la Course Tangue ce dimanche 22 janvier.

Le conducteur en garde à vue

Il s'avère que le conducteur, déjà connu des services de police, était titulaire d'un jeune permis par ailleurs suspendu suite à une conduite avec usage de stupéfiant il y a moins de six mois. La DTPN ajoute que son véhicule n'était pas assuré, et que les tests anti-stupéfiants ont été positifs à la fois au cannabis et à la méthamphétamine.

Son véhicule a été placée en fourrière, et le conducteur fuyard a quant à lui fini en garde à vue.