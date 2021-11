Précarité et logements : la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche commence sa visite réunionnaise à l'université

Frédérique Vidal, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation est arrivée à la Réunion, pour une visite de 4 jours. Ce vendredi 19 novembre, elle s'est rendue à l'université pour rencontrer les étudiants et parler des logements universitaires.

Après Mayotte, la Réunion. Frédérique Vidal, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation est arrivée sur l’île ce vendredi après-midi pour une visite officielle de 4 jours.

C’est l’Université de la Réunion qui l’a accueillie en premier lieu, "la plus grande université ultra-marine", comme le précise Frédérique Vidal dans un tweet.

Très heureuse d'être accueillie aujourd'hui à l'Université de La Réunion, plus grande université ultra-marine avec plus de 19 000 étudiants et 200 formations.



Un grand merci au groupe Zenfan Kalbanon pour le spectacle de Maloya !

La ministre a pu échanger avec les étudiants, notamment au sujet de la vie étudiante et des projets solidaires de lutte contre la précarité. Elle a également signé le contrat quinquennal d’établissement, qui définit les stratégies d’orientation pour les 5 ans à venir.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, en visite à La Réunion

La précarité étudiante en hausse

La ministre a été interpellée sur les difficultés rencontrées par les étudiants. "La précarité étudiante ne fait qu’augmenter. Il y a 63% de boursiers sur le territoire réunionnais et toujours aucune aide pour les étudiants non-boursiers, obligés de se salarier pour financer leurs études. Or on sait que le salariat est la première cause d’échec dans les études en France" dénonce Rudrigue Sautron, président de l’UNEF Réunion.

"Je ne conteste pas que le coût de la vie est plus cher en cette rentrée", répond la ministre. "Mais il y a des aides qui compensent le plus possible ces différences."

Des aides insuffisantes pour l’UNEF, qui déplore : "Depuis le début du quinquennat on constate la baisse de 40 euros par an d’aide sociale aux étudiants".

600 logements étudiants créés

La problématique du logement étudiant a aussi été soulevée. "600 logements supplémentaires vont être créés" a assuré Frédérique Vidal. "300 dans la partie Nord, 300 dans la partie Sud. Nous avons la volonté d’avancer avec les collectivités pour trouver du foncier et pour pouvoir construire mieux et plus dans l’avenir" a poursuivi la ministre.

Les cités universitaires qui ont 20, 30 ou 40 ans doivent être profondément revues et transformées. (..) C’est la question du foncier la question prioritaire. Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal, est revenue sur ces thématiques en détails dans le journal de Réunion la 1ère.

Frédérique Vidal : ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

Demain, la ministre prendra la direction de la Plaine-des-Cafres où elle est attendue à l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Des échanges avec les équipes de chercheurs sont au programme.

Lundi, elle terminera son voyage ministériel par des visites au CIRAD et au CYROI.