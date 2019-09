Le premier temple bouddhiste tibétain de l’Océan Indien et d’Afrique inauguré à La Réunion

© Réunion la 1ère

Un invité exceptionnel pour un évènement inédit

Bouddhisme : rencontre avec Son Eminence Tang Rinpoché A l'occasion de l'inauguration du premier temple bouddhiste tibétain de l'Océan Indien, le maître spirituel du roi et de la reine du Bhoutan a fait le déplacement à La Réunion. Rencontre avec Son Eminence Tang Rinpoché. - Reunion la 1ère - Harini Mardaye et Laurent Josse

Ce dimanche 1er septembre après-midi avait lieu à Mont-Vert les Hauts l’inauguration du premier temple bouddhiste tibétain traditionnel de l’île et de l’Océan Indien. La bâtisse, rouge et or, présente toutes les caractéristiques d’un temple tibétain traditionnel de l’Himalaya.Trois à quatre années de travaux auront été nécessaires pour que ce lieu sorte de terre. Et comme le veut la tradition, ce sont les membres de la communauté qui l’ont construit, mis à part le gros œuvre, soit près d'une centaine de personnes.Pour Benoît Forestier, pratiquant bouddhiste, ce tout premier temple de l’Océan Indien et d’Afrique est un évènement incroyable qui peut être comparé au premier temple construit au 7ème siècle, le temple de Samyé, qui a eu une renommée extraordinaire. Le temple Tashi Tcheulang Gawai Tsel est désormais ouvert à tous ceux qui désirent s’y rendre.Pour l’occasion, le maître spirituel du roi et de la reine du Bhoutan a fait le déplacement. Arrivée à La Réunion le 25 août dernier, son Eminence Zhiltrul Choni Rangshar Tang Rinpoché est venue bénir le temple Tashi Tcheulang Gawai Tsel. Selon lui, la présence de ce lieu à La Réunion apportera beaucoup de bienfaits pour l’île.Une visite exceptionnelle pour la communauté bouddhiste de l’île, rassemblée pour sa venue. Lyz Dumont avait assisté à la cérémonie de son accueil. Reportage.Au Bhoutan, Tang Rinpoché transmet des enseignements et pratique les souhaits du roi et de la reine, notamment pour le bienfait des êtres. Des pratiques que le maître compte enseigner à la communauté durant son séjour à La Réunion, qu’il bénira d’ailleurs dans son ensemble.Son portrait réalisé par Harini Mardaye et Laurent Josse.