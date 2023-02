Prévention du suicide : l'association SOS Solitude au chevet des jeunes et des familles réunionnaises

"Quand la famille va mal"... C'est le thème choisi cette année par l'association SOS Solitude pour son colloque qui se tient ce vendredi à Saint-Denis dans le cadre de la journée mondiale de prévention du suicide. L'organisation entend parler des tensions générées dans la famille après la crise Covid.

HA / ODL •

C'est aussi l'une des conséquences de la crise sanitaire : les cas de dépression ont explosé avec le Covid et notamment chez les jeunes de 18 à 24 ans selon une étude de Santé publique France. C'est ainsi presque un jeune sur cinq qui a été touché par un épisode dépressif en 2021.

La Réunion ne fait pas exception à la règle, soulève localement l'association SOS Solitude. L'Agence régionale de santé a recensé en moyenne 1 120 tentatives de suicides et 85 décès par an entre 2019 et 2021, et 45% de ces tentatives concernent des personnes de 25 ans.

Investir les réseaux sociaux pour la prévention du suicide

En plus de sa plateforme d'écoute téléphonique (disponible 7 jours sur 7 et de 8h à 23 h au 0262 97 00 00), SOS Solitude envisage ainsi d’investir les réseaux sociaux afin de toucher davantage de jeunes. "On a remarqué que pour l'adolescent, c'est plus facile d'écrire que de s'exprimer au téléphone", constate son président, Eric Alvard.

Revoir un extrait de l'interview d'Eric Alvard sur Réunion La 1ère radio :

Une journée pour échanger avec le public et des experts

Et qu'en est-il de la cellule familiale ? Pour Eric Alvard, la crise a là aussi laissé des traces. "Au travers du Covid, on réalise que beaucoup de personnes ont dû faire face à des situations compliquées, ce qui a créé des dissensions familiales", résume-t-il. Et ces problèmes touchent les couples en premier lieu.

C'est en tout cas ce qui ressort des échanges sur la plateforme d'écoute téléphonique de l'association. C'est d'ailleurs cette thématique de la famille qui a été choisie cette année par SOS Solitude pour son colloque organisé ce vendredi dans le cadre de la journée mondiale de prévention du suicide.

Un colloque à suivre également sur internet

Durant toute la journée, des experts et notamment des psychologues venus de l'île Maurice, sont invités à échanger avec le public sur cette problématique : "Quand la famille va mal, famille et couple dans la sortie de crise". L'évènement se tient depuis ce matin 8h, à Saint-Denis, à l'hôtel du Créolia, et il peut être suivi également via la page Facebook de l'association. Le colloque se tient jusqu'à 16h30.