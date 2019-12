Coup de pouce pour les foyers les plus modestes, la prime de Noël sera versée à partir du vendredi 13 décembre. Pour des revenus identiques, le montant sera le même que l’année précédente. Près de 100 000 allocataires sont concernés.

LH / ODL •

A partir du vendredi 13 décembre, les allocataires du RSA se verront verser sur leur compte bancaire ou postal la prime exceptionnelle de fin d’année. Cette prime de Noël devrait être d’un montant identique à celui de l’année précédente, si les revenus n’ont pas évolué.



En effet, contrairement aux autres aides sociales, cette prime n’est pas réévaluée en fonction de l’inflation. Pour une personne seule touchant le RSA, la prime est de 152,45 €. Un couple avec deux enfants percevra 320,14 €.



L’aide la plus élevée est 457,35 € pour une personne isolée avec 5 enfants. Un seuil au-delà duquel la Caisse d’Allocation Familiale ne contribue plus qu’à hauteur de 60 € par enfant supplémentaire.



Pour les quelques 100 000 allocataires concernés, il n’y a aucune démarche à faire auprès de la CAF. Le paiement se fera automatiquement, néanmoins il est possible que les prestations soient disponibles sur les comptes jusqu’à 3 jours après la date de ce versement, compte tenu des délais bancaires.



Au total, 22 millions d’euros sont ainsi consacrés à cette prime de fin d’année.