Quatre apprentis Réunionnais du Centhor au restaurant du Sénat

Dans le cadre du Congrès des maires, quatre jeunes apprentis Réunionnais du Centhor sont partis à Paris, direction le restaurant du Sénat. Originaires du Sud de l’île, ce voyage organisé du 18 au 27 novembre, est l’occasion pour eux de découvrir et servir des plats qu’ils n’ont pas encore vu dans leur centre de formation.

Céline Latchimy •

Depuis hier, vendredi 18 novembre, et ce jusqu'au 27 novembre, quatre jeunes apprentis du Centhor sont à Paris. Dans le cadre du Congrès des maires, ils vont pouvoir cuisiner et servir dans le restaurant du Sénat. Une expérience hors du commun que vivent Charlton, Kévin, Florian et Thomas, en Brevet Professionnel Arts du Service et de la Cuisine.

Le reportage de Réunion La 1ère :

Une dizaine de jours au restaurant du Sénat

Les quatre jeunes évolueront pendant une dizaine de jours dans le cadre exceptionnel des cuisines et salles de réception du Sénat. Originaires du Sud de l’île, ces derniers, qui n’ont jamais voyagé, voient ainsi l’occasion de "sauter la mer", mais aussi de franchir un cap en se confrontant à un autre cadre, tout en y pratiquant leurs compétences acquises dans l’île.

"Ça me permet de découvrir une autre restauration que ce qu’on connaît à La Réunion" confie Kévin, en apprentissage depuis trois ans.

Pour Pierrick Robert, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion, les jeunes ont beaucoup à y gagner dans l’apprentissage et la mobilité. "Beaucoup de jeunes passent par des filières générales et s’orientent ensuite vers l’apprentissage. 74 % des jeunes qui passent par l’apprentissage sont ensuite insérés dans la vie professionnelle".

Partir en mobilité c’est acquérir de nouvelles expériences. Pierrick Robert, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion

L’objectif pour la CCI de La Réunion est de renouveler cette mobilité. En juillet 2023, elle espère pouvoir envoyer non pas quatre, mais 25 apprentis au-delà de La Réunion.