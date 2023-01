Quatre décès et 2104 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés à La Réunion, les taux d'incidence et de positivité en lente augmentation

Ce jeudi 5 janvier, la préfecture de La Réunion, annonce quatre décès et 2104 nouveaux cas de Covid-19 dans l'île du 26 décembre au 1er janvier. La situation sanitaire liée au Covid-19 est marquée par une lente augmentation des taux d'incidence et de positivité.

HR/LP •

La préfecture de La Réunion annonce, ce jeudi 5 janvier, quatre décès et 2104 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le Département, entre le 26 décembre et le 1er janvier.

Chaque semaine, les autorités publient les chiffres de l’épidémie. La semaine précédente était marquée par une lente augmentation du taux d’incidence et du taux de positivité, un décès et 1849 cas étaient enregistrés.

Plus de 2000 cas hebdomadaire

L'île est toujours concernée, selon la préfecture, par "une lente augmentation du taux d’incidence et du taux de positivité". Le taux de reproduction est aussi en hausse et passe à 1.08 contre 1.05 la semaine précédente.

Le taux d'incidence s'établit à 242 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité est de 35,75%.

La préfecture de La Réunion et l'Agence Régionale de Santé recommandent la plus grande vigilance et rappellent l'importance de continuer à appliquer les gestes barrières.

Les autorités recommandent de réaliser un test de dépistage en cas de symptômes et de s'isoler en cas de test positif au Covid-19.

Quatre patients en réanimation

Toutefois la situation hospitalière n’est pas impactée, le nombre de patients en réanimation reste stable à un niveau bas.

A ce jour, quatre patients sont hospitalisés en réanimation à La Réunion.

La vaccination

Les autorités recommandent toujours aux Réunionnais d’effectuer une dose de rappel de vaccin, particulièrement chez les personnes de plus de 60 ans et les personnes présentant des fragilités, afin de les protéger des formes sévères de la maladie. La dose de rappel s'adresse à toutes les personnes de plus de 12 ans.

Au total, 797 injections ont été réalisées sur la semaine du 26 décembre au 1er janvier. A La Réunion, 27 919 personnes ont bénéficié de la deuxième dose de rappel, soit 12,1 % des plus de 60 ans.