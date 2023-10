Quatre nouvelles brigades de gendarmerie pour La Réunion dont une dédiée à Bras-Fusil

Le président de la République a dévoilé la liste des 238 nouvelles brigades de gendarmerie nationale. Quatre se situent dans l’île. Une par secteur entre l’Ouest, l’Est et le Sud. La dernière est dédiée au quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît.

ODL •

Cette mesure vise à renforcer le service public de la sécurité, alors que près de 500 brigades avaient été supprimées au début des années 2000. L’autre objectif est d’adapter le maillage territorial de la gendarmerie aux évolutions de la démographie et de la délinquance.

Contre les violences intrafamiliales et la délinquance

Trois brigades, dans l’Ouest, l’Est et le Sud, auront pour tâche principale la lutte contre les violences intrafamiliales. La dernière installée à Bras-Fusil devrait plus spécifiquement cibler la délinquance et s’attacher à améliorer le lien avec la population.

Une annonce « très attendue » par le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly.

La sécurité est un sujet pour un maire qui doit réaffirmer l'autorité républicaine car, aujourd’hui, l'insécurité touche principalement les plus faibles Patrice Selly

Ces 4 brigades de gendarmerie viendront renforcer les 28 déjà existantes à La Réunion.