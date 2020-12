Quelles précautions sanitaires adopter pendant les fêtes de fin d’année ?

Cette année, les fêtes de Noël et du Nouvel An seront bien particulières en raison des conditions sanitaires. Les grands rassemblements sont interdits dans l’espace public et déconseillés dans la sphère privée. L’ARS donne quelques recommandations pour fêter en toute sérénité.



Une "checklist" pour faire attention aux règles sanitaires

Une chose est sûre, les fêtes de fin d’année 2020 resteront dans les esprits. En raison de la situation sanitaire, impossible de fêter Noël ou le Nouvel An normalement. Dans l’Hexagone, les fêtes se feront sous couvre-feu avec une exception pour le 24 décembre. A La Réunion, pas de couvre-feu mais impossible d’organiser des grands rassemblements dans l’espace public et les pique-niques demeurent interdits.L’Agence Régionale de Santé (ARS) invite les Réunionnais à faire preuve de vigilance à l’approche des fêtes, d’autant plus que la situation épidémique est stable actuellement dans le département. L’Agence a donc élaboré une "checklist" de "gestes simples à partager sans modération."Parmi les principales recommandations : limiter le nombre d’invités, éviter les planches à partager, espacer le plus possible les places assises et privilégier les endroits aérés, se laver les mains, ne pas partager les verres…Dans un département où la tradition familiale est très forte et après une année compliquée, ces recommandations pourraient être difficilement respectées.La liste complète des recommandations est à retrouver sur le site de l’ARS