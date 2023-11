Quels sont les fruits autorisés dans les colis et les bagages ?

La période des fêtes approche et comme chaque année le nombre de colis et de voyageurs augmente tout autant. Les Réunionnais veulent faire profiter leurs proches des fruits de saison. Attention cependant, certains ne sont pas autorisés à l’exportation.

Annaëlle Dorressamy •

Envoyer des fruits en colis ou les transporter dans les bagages lors des voyages en 2023 : des règles sont toujours en vigueur. En effet, pour éviter l’introduction de ravageurs, les fruits, légumes et produits végétaux transportés vers l’Hexagone ou l’Europe doivent répondre à certaines conditions.

Toujours pas de mangues, piment ou combava

Attention, certains fruits et légumes sont toujours interdits à l’exportation, rappelle la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF). C’est le cas de la mangue, du poivron, du piment et des agrumes dont le combava. La sapotille, la goyave, le cœur-de-boeuf et le zat sont également interdits. Ces produits doivent donc être retirés des valises et des colis.

Une exception concerne les mangues traitées par des opérateurs professionnels agréés par la DAAF. Elles peuvent être mises à disposition des particuliers pour des envois de colis ou pour inclusion dans les bagages en zone hors-taxe.

Le fruit de margoze frais entier ne peut pas être transporté, mais tranché et vidé, il est classé dans la catégorie des végétaux transformés.

Les fruits autorisés

Sont autorisés sans restriction les fruits sains et sans symptômes comme les ananas, les bananes, les noix de coco, les durians et les dattes. Les avocats, les letchis et les longanis sont autorisés, mais ils sont soumis à un contrôle.

Les végétaux transformés tels que les achards, les compotes, les confitures et les fruits séchés sont autorisés et ne sont soumis à aucune exigence phytosanitaire.

Les règles s’appliquent aux colis comme aux bagages

Ces restrictions s’appliquent aussi bien aux colis qu’aux passagers qui souhaiteraient emmener depuis notre île des fruits et végétaux vers l’Hexagone. Pour rappel, depuis le 1er mars 2022, la DAAF a dématérialisé la gestion des exports de fruits et légumes pour les passagers.

Ils peuvent télécharger un formulaire reprenant les consignes à respecter et le compléter pour déclarer les produits qu’ils emmènent. Ce formulaire doit d’abord être renvoyé par mail, puis en cas de contrôle, il doit être présenté à l’aéroport.