"Rallumez les étoiles", Greenpeace Réunion éteint les panneaux publicitaires lumineux

Greenpeace et d’autres associations ont mené une action contre le gaspillage d’électricité la nuit dernière. Les militants ont recouvert d’affiches des publicités lumineuses et éteint des enseignes de magasins. Ils demandent leur extinction en début de soirée.

LH •

" Eteignons la pub ", " rallumez les étoiles ", le message de Greenpeace Réunion est clair. La nuit dernière des militants du groupe local de l’ONG ont mené une action avec ceux d’Extinction Rebellion, Attac Réunion et Citoyen Pour Le Climat dans plusieurs communes de l’Ouest et de Sud.

Dénoncer "l'absurdité du gâchis"

A Saint-Paul, La Saline, Saint-Gilles et Saint Pierre, une trentaine de panneaux publicitaires rétro-éclairés ont ainsi été recouverts d’affiches pointant du doigt " l’absurdité de ce gâchis ". 50 enseignes lumineuses de magasins ont aussi été éteintes.

Les militants de Greenpeace Réunion dénonce le gaspillage énergétique. • ©Greenpeace Réunion

Extinction des panneaux à 21h, des enseignes à la fermeture des magasins

Le groupe local de Greenpeace à La Réunion souhaite ainsi appeler les pouvoirs publics à imposer l’extinction des panneaux publicitaires lumineux dès 21h, et les enseignes dès la fermeture des magasins.

Il demande aussi une " juste répartition de l’effort de sobriété énergétique ". Le 6 octobre dernier, le gouvernement a présenté son plan de sobriété énergétique, prévoyant de baisser la consommation d’énergie de 10% dans l’Hexagone.

Le plan de sobriété énergétique du gouvernement

Parmi les 15 mesures annoncées, figurent la limitation du chauffage ou encore limiter l’éclairage sur la voie publique, lampadaire et enseignes. Les maires peuvent ainsi s’appuyer sur des décrets pour demander l’extinction des enseignes et des publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin.

Un créneau encore trop court donc pour le groupe local de La Réunion.