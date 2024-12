Rallye des 1 000 km : le départ de la 50ème édition de retour à Saint-Pierre

La 50ème édition du Rallye des 1 000 km se déroule ce week-end. Le départ se fait de Saint-Pierre ce samedi 7 décembre, cela n’avait plus eu lieu depuis 20 ans. Qui remportera cette dernière étape de la saison ? Thierry Law-Long conservera-t-il son titre de champion de La Réunion ?

Le départ est donné ce samedi 7 décembre à la mi-journée sur le port de Saint-Pierre. Les 115 engagés s'élanceront pour la première épreuve chronométrée, la "Ligne d’Equerre", à 13h30.

Tout est prêt assure Patrick Agathe, le président de l'ASA Sud, organisatrice du Rallye des 1 000 km.

Rallye des 1 000 km plateau • ©Réunion la 1ère

Célébrer un demi-siècle de course automobile

Pour fêter les 50 ans du Rallye 1 000 km, les organisateurs, l’ASA Sud, ont réservé des surprises aux équipages avec de nouvelles spéciales et des invités de choix. Un demi-siècle de course auto sera donc célébrée ce week-end. Retour sur les grands moments et les pilotes qui ont fait la notoriété du Rallye des 1 000 km.

Deux champions pour l’occasion

Deux champions de France sont invités sur cette 50ème édition du Rallye des 1 000 km : Yoann Bonato et Jordan Berfa. Le premier, Yoann Bonato, est quintuple champion de France. Il s’alignera au volant de sa Citroën Rallye 2, avec laquelle il a remporté 2 de ses 5 titres. Le second, Jordan Berfa, est le nouveau champion de France 2ème division.

Une présence qui enthousiasme le pilote réunionnais Thierry Law-Long, particulièrement celle de quintuple champion de France.

Cela permet aussi de nous jauger du coup, c’est très bien pour nous, et de voir où on se situe au plan national. C’est quelqu’un de très méticuleux, il n’est pas 5 fois champion de France pour rien, et il participe à des championnats d’Europe dans tous les pays. Donc je pense que c’est un gros challenge pour nous. Thierry Law-Long, six fois champion de La Réunion

Le quintuple champion de France Yoann Bonato aligné sur la ligne de départ du 50ème Rallye des 1 000 km à Saint-Pierre. • ©Jacques Payet

Dernière épreuve de la saison

Le Rallye des 1 000 km est la dernière épreuve de la saison, et donc la finale du championnat.

On va assister à une bagarre pour le titre entre Thierry Law-Long et Olivier Bardeur, que le meilleur gagne. Mamisoa Rajoel, le président de la ligue du sport automobile

Thierry Law-Long, six fois champion de La Réunion, devrait se battre pour tenter de conserver son titre, même s’il accuse du retard sur Olivier Bardeur. Au-delà des invités, les nouvelles spéciales prévues par l’organisation auront leur importance.

L’avantage terrain qu’on avait sur des spéciales qu’on connaissait n’y est plus. Thierry Law-Long, six fois champion de La Réunion

La sécurité, un point clé

Des milliers de spectateurs vont se déplacer sur les routes du Sud ce week-end pour assister à ce dernier rallye de la saison. Les organisateurs rappellent les règles de sécurité. Sur le bord des épreuves spéciales, les spectateurs doivent être bien placés. Il est important de ne pas se mettre en sortie de virage, sur la trajectoire des voitures de course ou en bout de ligne droite.

A noter, il est également interdit de se mettre derrière les rubalises rouges, seules les zones avec des rubalises vertes sont autorisées. Ces dernières sont généralement en hauteur, et en dehors de la trajectoire.

Les forces de l’ordre ont désormais l’autorisation de verbaliser d’une amende de 135 euros les personnes qui seraient mal placées.

