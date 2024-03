La communauté musulmane de La Réunion s’apprête à commencer le Ramadan, éventuellement si le croissant de lune est visible ce lundi 11 mars 2023. Si elle n’est pas visible ce lundi soir, le mois du Ramadan commencera au plus tard le mercredi 13 mars.

Le mois du Ramadan commence bientôt pour la communauté musulmane de La Réunion. Si le croissant de lune est visible, le Ramadan débute dès ce mardi 12 mars, à 5 heures du matin. Autrement, il commencera ce mercredi 13 mars au plus tard.

Observation de la lune pour le Ramadan

Selon Mohamad Bhagatte, imam de la Mosquée de Saint-Denis, il y aurait environ 120 000 musulmans à La Réunion. Pus de 90% des musulmans réunionnais observent la lune pour le début du Ramadan, d'après les estimations, contre 70% des musulmans dans l'Hexagone.

Le Coran entre les mains, Issa Bourran, fidèle pratiquant de l’islam, lit la première sourate qui débutera le mois de Ramadan. À chacun des 30 jours de rupture du jeûne, les fidèles récitent un des 30 chapitres qui composent le Livre Saint.

“Ce soir, on regarde la lune. Si c’est bon, ce sera demain le Ramadan. Sinon, en fonction du temps, ce sera mercredi. La fin du Ramadan est attendue pour le jeudi 11 avril, avec l’arrivée de la nouvelle lune”, précise Issa Bourran, un fidèle pratiquant âgé de 75 ans.

Ramadan à La Réunion : la communauté musulmane observe la lune dès ce lundi soir • ©Réunion La 1ère

Selon lui, il faut compter “sept ans” pour apprendre le Coran. “Les enfants commencent très jeunes à l'apprendre”, constate Issa Bourran, notamment avec un enseignement à l’école coranique.

Le Ramadan, un mois de spiritualité

Le mois du Ramadan est un moment très attendu par la communauté musulmane. “C’est un mois de piété, de foi. Il faut se priver de nourriture de 5 heures du matin jusqu’au soir vers 18h30 ou 18h40, ça dépend de l’heure du coucher du soleil. On rompt le jeûne en fonction”, détaille Issa Bourran.

Le fidèle pratiquant l’affirme, il s’agit du “mois le plus spirituel du calendrier lunaire”.

Le calendrier lunaire musulman • ©Réunion La 1ère

La prière du Ramadan

La prière de tarawih est une prière nocturne effectuée pendant le mois sacré.

On prie plus, on va plus à la mosquée. On lit plus le Coran. On se sépare de nos amis le temps d’un mois pour se ressourcer spirituellement. On a cinq prières quotidiennement. Ensuite, on a la prière du Ramadan qui est la prière de tarawih. Elle dure environ une heure, de 20h30 jusqu’à 21h ou 21h15. Issa Bourran, fidèle pratiquant

Cette prière se situe entre la prière de nuit nommée 'Icha et la prière de l'aube appelée Fajr. Le mot tarawih vient du pluriel du mot "tarwi hatun" qui signifie "repos", car les gens avaient l'habitude de s'arrêter pour se reposer tous les quatre rakats lors des prières.

Le Ramadan, un mois familial

La rupture du jeûne peut s’effectuer en communauté à la Mosquée ou alors chez soi en famille. Le mois du Ramadan est l’occasion de se retrouver en famille lors de la rupture du jeûne, après la dernière des cinq prières qui jalonnent la journée, de 5h30 à 18h40 environ.

On a un abattement de cinq minutes à la mosquée. On va boire du jus, des sirops, et manger des gâteaux sucrés et salés, des catless, des samoussas, mais il n’y a pas de cary ou de gros festins. Issa Bourran, fidèle pratiquant

Habituellement, “on boit un sirop doux lors de la rupture du jeûne et on mange des dattes. Mais on ne boit pas du sirop tous les jours, environ un jour sur trois, sinon diabète la monté”, sourit Issa Bourran.

Comme tous les musulmans de La Réunion, Issa Bourran veillera ce lundi soir le premier croissant de lune, synonyme de début du Ramadan, demain mardi. À défaut, le mois saint débutera mercredi.