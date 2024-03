Ramadan à La Réunion : derniers préparatifs pour la communauté musulmane de l'île

L'observation du premier croissant de lune s'effectuera le lundi 11 mars 2024, dans la soirée, pour la communauté musulmane de La Réunion. Cette étape est cruciale pour connaître la date du début du Ramadan et donc commencer le mois de jeûne. Un mois rythmé par la générosité, la spiritualité et le partage.

Annaëlle Dorressamy / Rahabia Issa •

La communauté musulmane de l'île se prépare au début du Ramadan. Ce dimanche 10 mars 2024, la lecture du Coran prend encore plus de sens dans l'enseignement des Sourates délivrés par le Moulisab.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Ramadan : derniers préparatifs pour la communauté musulmane de La Réunion

Le Ramadan, un mois saint

Les jeunes collégiens inscrits à l'école coranique Medersa Baytoul Hayaate, se préparent quotidiennement à accueillir ce mois de jeûne et de prière avec une attention particulière.

Le mois du Ramadan, c'est un mois béni et spécial. Donc, il faut en profiter. C'est un mois où on peut perfectionner la lecture du Coran. Tayssir, élève de la Medersa Baytoul Hayaate

Un mois de privation et d'abstinence

La lecture du livre sacré va rythmer ce temps où les musulmans vont se plonger dans la privation et l'abstinence de toute chose non essentielle.

"On essaie de ne pas écouter de la musique ou de ne pas allumer la télé pour ne pas se distraire. On récite le Coran. On essaie aussi d'aider notre maman pour faire le ménage", confie Djael, élève de la Medersa Baytoul Hayaate.

"Un mois de partage et de générosité"

L'Imam Mohammad Bana prend chaque jour le temps d'expliquer l'importance de respecter le Ramadan aux jeunes collégiens.

Le Coran, la prophétie et le début de l'Islam sont intimement liés avec le Ramadan. Il faut lire le Coran le maximum durant le mois du Ramadan. C'est surtout un mois de réforme intérieure et de réforme spirituelle. C'est aussi un mois de partage et de générosité. Mohammad Bana, Imam de l'association Maison de la vie Baytoul Hayaate

Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier lunaire musulman. L'observation de la prochaine lune déterminera avec exactitude la date du début du jeûne.