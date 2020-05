Ramadan : l’association Parasol livre près de 60 repas par jour

Malgré le déconfinement, l’association Parasol continue de livrer des repas aux personnes âgées, dans le besoin ou esseulées. Ses membres tiennent ainsi à perpétuer la tradition du partage du Ramadan, tout en respectant les consignes de sécurité.

Loïs Mussard / LH •

La tradition du partage

©Loïs Mussard

60 repas livrés chaque jour

©Loïs Mussard

Respect des règles sanitaires

©Loïs Mussard

Au cœur de la tradition du Ramadan, la rupture du jeûne à la tombée du jour. Une tradition en général partagée en communauté avec la famille et les amis, souvent à la mosquée. Pour la première fois, les Musulmans de La Réunion vivent une expérience inédite en restant chez eux malgré le déconfinement.A Saint-Pierre, l’association Parasol a décidé de préparer des repas pour venir en aide aux personnes esseulées.Du fond de sa marmite, Zoubida joue avec les parfums des épices et des condiments. Des senteurs orientales qui invitent au voyage et font saliver à l’idée de découvrir la recette de son poisson et ses charmes secrets dévoilés.Depuis le début du confinement, l’association Parasol a mobilisé quelques bénévoles. Des hommes et des femmes qui ont su ouvrir leur cœur à ceux dans le besoin. Le bouche à oreilles a si bien fonctionné, qu’ils sont désormais une centaine à prêter leurs mains à l’opération.De 20 barquettes par jour, les membres de l’association sont passés à une soixantaine de repas distribués au quotidien au cours du Ramadan. Un challenge, car il a fallu s’adapter pour marier respect des consignes de sécurité et transmission des traditions.Gel hydroalcoolique, masques, les barquettes de repas et les fruits sont emballés dans des sachets pour réduire encore les risques de transmission du virus. Marouane et les autres membres de l’association Parasol sont parés pour les livraisons. Direction les quartiers de Saint-Pierre, où il est accueilli à bras ouverts par Yasmine et son fils.Du réconfort pour les bénéficiaires et de la reconnaissance pour les bénévoles qui poursuivent leur mission jusqu’à la fin du Ramadan. Le Ramadan devrait s’achever dimanche ou lundi à La Réunion, en fonction de l’observation ou non de la lune ce samedi 23 mai.