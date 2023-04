Le ramadan, avant tout une démarche spirituelle

Depuis le vendredi 24 mars, la communauté musulmane de l'île a entamé le mois du ramadan. Une période sacrée pendant laquelle, au-delà du jeûne du lever au coucher du soleil, il s'agit surtout d'entamer une démarche de réflexion spirituelle.

JCTS / Nakia Dany •

"Le ramadan, ça fait oublier tous les soucis, toutes les bêtises", considère un passant musulman croisé en centre-ville de Saint-Denis. Pour une autre, la privation de nourriture et d'eau n'est plus une gêne, au contraire. "Je me sens bien, légère", nous dit-elle.

Car le ramadan, s'il est bien évidemment caractérisé par la pratique du jeûne du matin au soir, c'est surtout beaucoup de prières et de réflexion spirituelle.

"A 1000%"

"Pendant ce ramadan je suis à 1 000%. Je réfléchis beaucoup plus vite, j'ai beaucoup plus de projets", raconte Mohammad Bhagatte, imam. Hormis quelques heures pour dormir, l'imam consacre la grande partie de son temps ce mois-là, à la foi.

"La journée est faite pour se consacrer aux hommes pour essayer de leur apporter le meilleur, et la nuit pour se mettre devant son seigneur, dans l'intimité, au travers de prières, de prosternations..." Mohammad Bhagatte, imam

La mosquée, havre de paix spirituel

Un autre imam, celui de la Grande mosquée de Saint-Denis, trouve la paix dans l'enceinte de la mosquée, qui revêt une importance particulière pendant cette période sacrée.

"Quand on entre à l'intérieur de la salle principale de prières, ça nous fait déjà un effet en temps normal, mais durant ce mois de ramadan on a l'impression qu'il y a une sorte de bénédiction spéciale, divine. C'est la raison pour laquelle on aime y rester, on y trouve la paix intérieure qui nous permet de nous remettre en question, de revenir à soi" Ali Chafiq, imam de la Grande mosquée de Saint-Denis

Tout au long de ces quatre semaines, les plus importantes de l'année dans l'islam, c'est donc tout un travail sur soi que les croyants sont amenés à réaliser. Avec en valeurs piliers la bienveillance ou encore la générosité.