Ramadan : la lune n'a pas été observée ce mardi soir, les musulmans réunionnais célèbreront l'Eid-Ul-Fitr jeudi

Les musulmans de La Réunion avaient les yeux rivés vers le ciel ce mardi soir, mais la lune n'a pas été pas visible. Ils devront donc suivre une nouvelle journée de jeûne, ce mercredi 10 avril, avant la célébration de l'Eid-Ul-Fitr, la fin du ramadan, jeudi.

Annaëlle Dorressamy / Christelle Floricourt •

La "nuit du Doute" : c'est le nom donné au soir où la communauté musulmane doit observer avec attention le ciel dans l'espoir d'apercevoir la lune, signe de la fin du Ramadan. Mais l'astre lunaire n'était pas visible ce mardi soir, à 18h40. Une nouvelle aussitôt partagée par la communauté musulmane de La Réunion, notamment sur les réseaux sociaux.

Un dernier jour de jeûne ce mercredi

Après un mois de privation, de partage, mais surtout de prière, la communauté musulmane de l'île devra respecter un jour de jeûne de plus, ce mercredi 10 avril avant de célébrer l'Eid-Ul-Fitr, jeudi 11 avril.

"Nous avons une journée de plus afin de raffermir notre spiritualité", affirme Djamil Omarjee, Imam à Saint-Pierre. A la mosquée de Saint-Pierre, comme ailleurs dans l'île, les fidèles se sont retrouvés pour rompre le jeûne à la tombée du jour. Il s'agit de l'iftar, un moment de convivialité.

Écoutez l'interview de Djamil Omarjee, Imam à Saint-Pierre :

Le Ramadan prendra-t-il fin ce soir ? Interview de Djamil Omarjee, en direct de Saint-Pierre

La prière de l'Eid à suivre sur Réunion La 1ère

Demain, mercredi 10 avril, la communauté rompra donc le jeûne pour la dernière fois. Et ce jeudi 11 avril. Il sera possible de suivre la prière de l'Eid-El-Fitr en direct de la mosquée de La Possession, à partir de 5h50 jusqu'à 7h, sur Réunion La 1ère télé, internet et en Facebook Live.

La fête de l'Eid est notamment marquée par la prière en plein air. Un moment confraternel qui sera suivi dans plusieurs communes de l'île. Les fidèles devront s'acquitter également de la zakât, l'équivalent de la dîme biblique : l'aumône aux plus nécessiteux.