Réforme des retraites : journée de grève jeudi 16 février, le point sur les perturbations dans les écoles

Un nouvel appel à la grève contre la réforme des retraites est lancé pour ce jeudi 16 février. Les syndicats appellent la population à manifester. Dans les écoles, des perturbations sont à prévoir. On fait le point.

L’appel à la grève contre la réforme des retraites pour ce jeudi 16 février devrait être une nouvelle fois suivi à La réunion. Plusieurs communes informent la population des perturbations à prévoir dans les écoles.

Les transports scolaires impactés

Les transports scolaires seront aussi touchés. La CIVIS annonce ainsi qu’il n’y aura pas de transport scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires jeudi 16 février. Les communes concernées sont : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Etang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons.

En revanche, le transport scolaire est maintenu pour les collèges et les lycées.

A Saint-Paul, pas de service minimum d’accueil mais la cantine est maintenue

La ville de Saint-Paul informe les parents d’élèves que le service de restauration scolaire sera maintenu pour les élèves présents. La surveillance sur la pause méridienne sera également assurée.

En revanche, un service minimum d’accueil ne pourra être assuré. Pour l’accueil périscolaire, les parents sont invités à se rapprocher de l’association au sein de l’école de leurs enfants.

A Sainte-Marie, pas de service minimum d’accueil et de cantine dans plusieurs écoles

La commune de Sainte-Marie demande à l’ensemble des parents de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires. Le service minimum d’accueil, la restauration scolaire et la surveillance méridienne ne seront pas assurés dans les écoles :

Ann Mary Gaudin de Lagrange

Beaumont

Flacourt

Espérance

Primaire Desbassyns

Primaire Duparc

Les autres écoles fonctionneront en mode dégradé, l’accueil et la restauration y seront assurés.

A Saint-Denis, de fortes perturbations à prévoir

La ville de Saint-Denis prévient les parents que de fortes perturbations des activités scolaires, périscolaires et de restauration scolaire sont à prévoir. La ville est dans l’impossibilité d’ouvrir un service minimum d’accueil.

L’accueil des enfants sur le temps scolaire de 8h à 11h30 et de 13h05 à 15h45 ne sera assuré que si l’enseignant est présent. Les services de garderie et de restauration scolaire ne seront assurés que pour les enfants dont l’enseignant sera présent.

Au Port, la crèche et le jardin d’enfants n’accueilleront pas les enfants

La commune du Port invite les parents d’élèves à s’informer auprès des directions des écoles. Elle indique que le service minimum d’accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés dans les écoles.

La crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.

A La Possession, accueil et activités périscolaires perturbés

La commune de La Possession prévient que le Service minimum d’accueil sera assuré dans les écoles présentant un taux d’intentions de grève de l’Education nationale supérieur à 25%, à savoir :

Jean Jaurès

Paul Langevin

Paul Eluard

Arthur Almery

Auguste Lacaussade Elémentaire

Célimène

Evariste de Parny

Joliot Curie

Henri Lapierre maternelle et élémentaire

Il n’y aura pas d’accueil périscolaire dans les écoles bénéficiant d’un Service minimum d’accueil. En revanche, l’accueil périscolaire sera assuré dans les autres écoles, sous réserve de personnel en nombre suffisant.

D’après la municipalité, le taux d’intentions de grève de l’Education nationale est de 100% pour les enseignants des écoles Paul Langevin, Paul Eluard et Léonard Thomas.

A Saint-Pierre, pas d’accueil, de restauration et de surveillance méridienne

Du fait d’un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles, la ville de saint-Pierre indique qu’elle ne sera pas en mesure d’assurer l’accueil, la restauration scolaire et la surveillance méridienne. Elle invite les parents à prendre toutes les dispositions nécessaires.

A L'Étang-Salé, pas de garderie et beaucoup d'incertitudes

La ville de L'Étang-Salé informe les parents d'élèves que la garderie du matin et du soir ne pourra être maintenue. La restauration scolaire et la surveillance de la pause méridienne ne peuvent être garanties, et le mise en place d'un service minimum d'accueil dépendra du nombre d'intentions de grève.

En conséquence, la municipalité demande aux familles de prendre leurs dispositions et de garder les enfants dont l'enseignant sera gréviste.

A Saint-Leu, les parents invités à récupérer leurs enfants à 11h30

La commune de Saint-Leu prévient qu’elle n’aura pas la capacité d’assurer le fonctionnement des écoles, le service minimum d’accueil, la restauration scolaire et la surveillance méridienne. En conséquence, elle demande aux parents de récupérer leurs enfants à 11h30.

Aux Avirons, le service minimum d’accueil assuré dans certaines écoles

La commune des Avirons fait savoir que le service minimum d’accueil pourra être assuré dans les écoles :

Ecole Marcel Le Guen

Ecole Charles Emile Christ

Pas de servie minimum d’accueil en revanche dans les écoles :

Ecole Paul Hermann

Ecole Thérésien Cadet

Ecole du Ruisseau.

A Saint-Joseph, pas de cantine, de surveillance, d'entretien et de garderie

LA ville de saint-Joseph informe que les service de restauration, de surveillance, d'entretien et de garderie ne seront pas assurés pour l'ensemble des écoles. L'ensemble des services communaux seront fortement perturbés, un service d'astreinte sera tout de même activé.

A Saint-Benoît, transport, cantine et surveillance assurés

La ville de Saint-Benoit informe que les services de restauration et de surveillance seront assuré pour les enfants dont les enseignants sont présents, sur l'ensemble des écoles. Le transport scolaire sera assuré pour l'ensemble des écoles, tout come les accueils périscolaires.

Un service minimum sera assuré, dans la limite des places disponibles, pour certaines écoles seulement.

A Sainte-Suzanne, pas de cantine ni de surveillance de la pause méridienne

La commune de Sainte-Suzanne fait savoir que la restauration scolaire et la surveillance de la pause méridienne ne pourront être assurés. Il est demandé aux parents d'élèvs de prendre leurs disposition pour toute la journée.