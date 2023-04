Réforme des retraites : près de 1300 participants dans les cortèges, la mobilisation en baisse mais pas la motivation

C'est à une 11ème journée de mobilisation nationale que l'intersyndicale de La Réunion se joint ce jeudi 6 avril 2023, toujours vent debout contre la réforme des retraites. Malgré tout, les cortèges avaient tendance à s'amoindrir.

Onzième journée d'action ce jeudi 6 avril, contre la mobilisation des retraites. Au lendemain de l'échange infructueux entre la Première ministre Elisabeth Borne et les syndicats à Paris, la mobilisation sera à nouveau au rendez-vous partout en France.

L'intersyndicale, dans le Nord comme dans le Sud, ont martelé que la balle était désormais dans le camp du Conseil constitutionnel. Le 14 avril prochain, les Sages doivent en effet donner leur avis concernant la loi sur les retraites.

Près de 1300 personnes dans les défilés

A La Réunion, deux défilés de l'intersyndicale ont été organisés, et tous deux enregistrent une participation en baisse. Au total, selon les chiffres de la préfecture, 1 280 personnes ont participé à la mobilisation ce jeudi 6 avril, dont 550 à Saint-Denis, et 600 à Saint-Pierre.

Mas deux autres petits cortèges ont été organisés rassemblant 80 personnes au Port, et 50 personnes à Saint-André.

7% de grévistes dans l'académie de La Réunion

Concernant le personnel de l'Education nationale, le taux de grévistes dans l'académie de La Réunion s'élevait à 7%, soit deux points de moins que lors de la précédente mobilisation, le 28 mars dernier. Selon les chiffres du rectorat, 6,2% du personnel était gréviste dans le 1er degré, 9,8% dans les collèges, et 5,2% dans les lycées.

500 personnes à Saint-Denis

Celui de Saint-Denis a démarré vers 10 heures du Petit marché, pour rejoindre, comme d'habitude, la préfecture. Il devait être rejoint par les manifestants composant les deux opérations-escargot démarrées plus tôt, l'une depuis l'Est, l'autre depuis l'Ouest.

Malgré tout, on observait un nombre de participants en baisse ce jeudi. Environ 500 personnes ont pris le départ du défilé dionysien ce jeudi. Quoi qu'il en soit, l'ambiance était pour sa part présente, roulèr', kayamb', et airs de maloya retentissant dans le cortège.

Depuis 12h, le Barachois a été fermé à la circulation dans les deux sens, jusqu'à nouvel ordre, en raison de l'arrivée de la manifestation devant la préfecture. Une déviation est mise en place par la RN6 Boulevard Sud.

Pour Joël Dalleau, secrétaire général de la CFDT, il est normal de voir les rangs se réduire à la onzième mobilisation. Il dit aussi compter sur la mobilisation dans les entreprises, pour tenir le coup jusqu'au 14 avril, date à laquelle sera rendue une décision après examen de la loi sur les retraites. "La balle est dans le camp du conseil constitutionnel", souligne-t-il. "Il faut être lucide et conscient que la population réunionnaise ont une contrainte financière sur le travail. Si la mobilisation a faibli en nombre, les Réunionnais, dans leur coeur, sont contre cette réforme", achève-t-il.

"On est toujours devant un entêtement du président, et cette loi reste pénalisante et injuste pour l'ensemble des Réunionnais, donc on est toujours là aujourd'hui. On porte notre parole mais aussi celle de ceux qui ne peuvent pas venir. Depuis deux mois, l'opinion publique n'a pas changé", note pour sa part un syndicaliste membre de l'Unsa.

Mouvement moins dense aussi dans le Sud

A Saint-Pierre, un défilé est également prévu au départ du boulevard Banks. Des distributions de tracts se sont mises en place tôt ce matin dans le secteur. Quelques centaines de participants bien déterminés ont pris le départ du cortège, près du rond-point du McDonald's en milieu de matinée. Selon les organisateurs, ils étaient plus d'un millier, selon les autorités, environ 600.

"Macron démission !" ont encore scandé les manifestants sudistes. "On attend la décision des Sages, mais on a nous, les organisations syndicales, la responsabilité de faire plier le gouvernement et de demander le retrait pur et simple de cette loi", tempêtait un militant FO à Saint-Pierre.

"On a profité d'un système qui nous permet d'être à l'heure actuelle à peu près en forme (au départ à la retraite), et on a envie de ça pour nos enfants. On n'a pas envie d'une génération sacrifiée qui ne sera plus là, ou trop usée à l'âge de la retraite", explique quant à elle Rabia, une autre manifestante déjà à la retraite.

Dans le cortège saint-pierrois, des lycéens des Avirons étaient aussi présents. "On dénonce aussi ParcourSup, la réforme des lycées pro, les bourses refusées", clame une élève.

"On veut faire mourir nos ouvriers sur les chantiers, ce n'est plus possible", dit quant à lui un artisan.

"On ne recherche pas la quantité"

Mais l'important n'est pas le nombre, soulignait ce jeudi matin Patrick Jacquottet de la CFE-CGC Réunion, invité de la matinale sur Réunion La 1ère.

