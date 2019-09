Réforme des retraites : mobilisation unitaire des syndicats à La Réunion

© Precilla Ethève (Réunion la 1ère)

Un calcul aux points

© Precilla Ethève (Réunion la 1ère)

Défilé unitaire le 24 à La Réunion

Pour Ivan Hoarau, " tous les ingrédients d’une contestation sociale existent, il y a donc toutes les raisons de penser qu’une mobilisation sociale aura lieu. A quel moment elle va prendre et sous quelle forme elle va prendre, ça s’est à voir. Nous il nous faut, organisations syndicales, se préparer à être dans l’action. "

© Réunion la 1ère

Le rendez-vous a été donné par une intersyndicale regroupant la CGTR, FO, la FSU, et soutenue par le SAIPER ou encore le collectif Réunion ADP opposé à la privatisation des aéroports. Tous se mobilisent contre la "politique anti-sociale" du président de la République, Emmanuel Macron. Une mobilisation unitaire est indispensable selon Ivan Hoarau, le secrétaire général de la CGTR, pour faire face à la montée des idées néo-libérales de ce gouvernement.Ainsi, si la mobilisation de ce samedi 21 septembre concerne la réforme des retraites, les organisations syndicales n’oublient pas l’indemnisation chômage ou encore le service public en général. Pour la tête de file de la CGTR, les projets du gouvernement dans ces domaines sont en effet des "contre-réformes" puisqu’ils n’induisent aucune notion d’amélioration.Pour le secrétaire général de Force Ouvrière, Eric Marguerite, le système à points occasionnera une baisse des pensions. Actuellement, la retraite est calculée sur les 25 meilleures années pour le privé et sur les 6 derniers mois pour le public. Ce ne sera plus le cas avec le système par point, le mode de calcul devrait en effet changer explique le syndicaliste.Pour connaître les montants des retraites, il faut encore attendre de connaître la valeur du point, qui doit être fixée par le gouvernement en fonction de la situation économique. Il craint qu’une valeur trop basse n’entraîne un accroissement de la pauvreté et donc davantage de misère, et à La réunion en particulier.Au national, seul le syndicat FO appelle à la mobilisation ce samedi 21 septembre, la CGT prévoyant une action le mardi 24 septembre. A La Réunion, les deux rendez-vous sont fixés par l’intersyndicale, ainsi un appel à la grève est lancé pour ce mardi et un défilé sera organisé le même jour.