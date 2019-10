Rencontres de la sécurité : les acteurs de la sécurité se font connaître

Des Villages sécurité à Saint-Denis et Sainte-Suzanne

Depuis 2013, les Rencontres de la Sécurité permettent au public d’en savoir plus sur les actions menées par les acteurs de la sécurité.Du 9 au 12 octobre, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, agents de la préfecture et de la sécurité routière, et associations participent à une quinzaine d’évènements en direction des élèves et étudiants, des usagers de la route ou du grand public.Ce samedi 12 octobre, deux " villages sécurité " sont organisés pour permettre aux Réunionnais de rencontrer les professionnels et volontaires au Barachois à Saint-Denis et sur le parking d’un centre commercial de Sainte-Suzanne. Au programme, de nombreuses démonstrations.A Sainte-Suzanne, 4 stands de la Gendarmerie nationale permettent de découvrir mes moyens de l’Escadron Départemental de la Sécurité Routière, l’équipe cynophile, la brigade de prévention de la délinquance jeunesse et la cellule de recrutement.Le SDIS est également présent dans l'Est et propose une initiation aux gestes qui sauvent. Une présentation de l’engin incendie " fourgon pompe tonne léger " est prévue. Météo France est là pour sensibiliser au risque cyclonique à l’approche de la nouvelle saison.