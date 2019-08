La rentrée des classes des petits Sri-Lankais

© Michelle Bertil

Ils se sont tous donnés rendez-vous à quelques rues de l'école Amiral Bouvet, peu avant 8h. Accompagnés de quelques parents, 7 enfants Sri-Lankais ont retrouvé Audrey Darid, la bénévole de l'Association Ansamn OI qui s'occupe d'eux." Ce n'est pas leur premier jour de scolarité en France, ils sont entrés en classe un mois après leur arrivée sur l'île l'année dernière , autrement dit au mois de Mai " dit-elle en vérifiant le contenu des sacs à dos, et en distribuant des boites de mouchoir. Des " tissu box " qui leur seront bien utiles au moment des repas. Petites barrettes et chouchous de couleur dans les cheveux, baskets aux lacets fluo, ils ressemblent à tous les écoliers de l'île et ont l'air plutôt contents de retrouver leur école et la cour de récréation et peut-être aussi des copains.Disniya, Joynas, Salomey, Enosh ou Savini ont travaillé leur français durant les vacances. L'Association a maintenu les ateliers et les cours pour les faire progresser dans une langue, qui leur devient familière, au fil des jours.Mais Audrey est là et les Sri-Lankais ne partent pas vers l'inconnu. C'est elle qui règle les petits détails, s'occupe des noms oubliés sur les listes, tout s'arrange.Disniya peut regagner sa classe, le temps de faire connaissance avec la maîtresse et de dire au revoir aux parents.Elle sourit, ca y est l'école a commencé pour elle.