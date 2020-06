Rentrée scolaire 2020 : l'hypothèse d'une rentrée d'août décalée à l'étude

La prochaine rentrée scolaire pose question. Avec les conditions sanitaires, cette rentrée pourra-telle se faire normalement ? Plusieurs hypothèses sont étudiées.

Plusieurs hypothèses sur la table

Il y a bel et bien des interrogations quant aux dates de la prochaine rentrée scolaire du mois d'août de la part de l'académie de la Réunion. Le recteur est à Paris cette semaine et doit échanger avec le ministre de l'Education Nationale, Jean Michel Blanquer.(Ré)écoutez l'intervention de Francis Fonderflick, le secrétaire général du rectorat, interrogé par Philippe Dornier ce matin, sur Réunion La 1ère radio :La première hypothèse, est celle du, ce qui est prévu pour le moment. Mais sûrement en mode dégradé, en fonction de la situation sanitaire, ou dans ce mode actuel de la rentrée du 22 juin.L'autre hypothèse envisagée est celle du, pour avoir le temps de voir si le protocole sanitaire évolue et de s'y adapter.Ce qui est un peu plus certain, c'est que les vacances estivales ne devraient pas être affectées par la crise sanitaire. Cette période est problématique pour les établissements scolaires. Il est nécessaire de maintenir cette coupure, pour éviter de faire travailler les élèves dans des conditions climatiques compliquées avec de fortes températures.Quoi qu'il en soit, avec la pandémie, il faudra procéder à despour une année scolaire.